Bărbat prins în flagrant cu 1,8 kg de canabis: Drogurile, destinate vânzării către elevi

Un bărbat în vârstă de 37 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară, fără drept, de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați, au documentat activitatea infracțională a bărbatului și, din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, în luna martie 2026, acesta ar fi procurat din Spania și ar fi introdus în România, fără drept, prin intermediul unei firme de curierat, un colet, conținând 1,8 kilograme de canabis, pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară, fără drept, de droguri de risc și trafic de droguri de risc”, se arată într-un comunicat al IPJ Galați.

Bărbatul, prins în flagrant când prelua un colet cu 1,8 kg de canabis din Spania

La data de 18 martie 2026, bărbatul a fost prins în flagrant, în municipiul Galați, imediat după ce ar fi preluat pachetul conținând substanța interzisă, destinată comercializării. Drogurile erau destinate tinerilor și elevilor din unități de învățământ.

Bărbatul a fost reținut, inițial, pentru 24 de ore, ca mai apoi acesta să fie arestat preventiv, joi, 19 martie, pentru 30 de zile.

„Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai precizat IPJ Galați.

Amintim că este al doilea caz, în puțin peste o lună, în care colete cu canabis sunt expediate prin curier din Spania în muncipiul Galați.

Un tânăr de 22 de ani a fost reținut în februarie, tot în orașul Galați, fiind suspectat că a introdus în țară, prin curier, 4,5 kilograme de canabis.