DCNews Stiri Bărbat prins în flagrant cu 1,8 kg de canabis: Drogurile, destinate vânzării către elevi
Data actualizării: 17:28 19 Mar 2026 | Data publicării: 17:28 19 Mar 2026

Autor: Iulia Horovei

bărbat reținut Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv, după ce a fost prins în flagrant de polițiști când prelua un colet cu 1,8 kg de canabis, droguri destinate elevilor și tinerilor din municipiul Galați.

Un bărbat în vârstă de 37 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară, fără drept, de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați, au documentat activitatea infracțională a bărbatului și, din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, în luna martie 2026, acesta ar fi procurat din Spania și ar fi introdus în România, fără drept, prin intermediul unei firme de curierat, un colet, conținând 1,8  kilograme de canabis, pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară, fără drept, de droguri de risc și trafic de droguri de risc”, se arată într-un comunicat al IPJ Galați.

Bărbatul, prins în flagrant când prelua un colet cu 1,8 kg de canabis din Spania

La data de 18 martie 2026, bărbatul a fost prins în flagrant, în municipiul Galați, imediat după ce ar fi preluat pachetul conținând substanța interzisă, destinată comercializării. Drogurile erau destinate tinerilor și elevilor din unități de învățământ. 

1,8 kg de canabis găsit într-un colet. Sursa foto: IPJ Galați

Sursa foto: IPJ Galați

Bărbatul a fost reținut, inițial, pentru 24 de ore, ca mai apoi acesta să fie arestat preventiv, joi, 19 martie, pentru 30 de zile.

„Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai precizat IPJ Galați.

Amintim că este al doilea caz, în puțin peste o lună, în care colete cu canabis sunt expediate prin curier din Spania în muncipiul Galați.

Un tânăr de 22 de ani a fost reținut în februarie, tot în orașul Galați, fiind suspectat că a introdus în țară, prin curier, 4,5 kilograme de canabis.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 17 minute
George Simion, atacuri explozive la dezbaterea pe buget
Publicat acum 1 ora si 19 minute
”Este suficient o scânteie ca să arunce totul în aer” în România. Adrian Năstase, alertă din societate: Acesta este lucrul cel mai grav
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Avertismentul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: Lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Alunecare de teren într-o zonă frecventată de turiști din municipiul Brașov: Acces restricționat
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Sfârșit tragic pentru un motociclist maghiar. Era în drumeţie pe Piatra Secuiului când i s-a făcut rău și a căzut ca secerat
 
Cele mai citite știri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
