NATO întărește flancul estic: Corp de armată pentru apărarea Letoniei și Estoniei de un eventual conflict cu Rusia

NATO pregătește o reorganizare importantă pe direcția estică, cu accent pe consolidarea apărării pentru Letonia și Estonia, în contextul riscului unui posibil conflict cu Rusia. Potrivit unor surse citate de Reuters, Alianța analizează atribuirea unui corp de armată dedicat acestei regiuni, menit să permită reacții mult mai rapide în caz de escaladare.

Comandament unic și vulnerabilități în Letonia și Estonia

În prezent, forțele NATO din statele baltice, inclusiv din nordul Poloniei, sunt coordonate printr-un singur cartier general multinațional aflat în orașul polonez Szczecin. Această structură urmează să fie ajustată, pe fondul evaluărilor care indică importanța strategică tot mai mare a zonei, mai ales după invazia Federației Ruse în Ucraina.

Corp de armată pentru reacție rapidă

Planul vizează alocarea unui al doilea corp de armată pentru regiune, capabil să asigure desfășurarea rapidă a unor efective extinse. Un oficial militar a descris această capacitate drept posibilitatea de a aduce rapid „forță masivă”, ca răspuns la vulnerabilitățile de pe flancul estic.

Un corp de armată complet operațional coordonează, în mod obișnuit, trei divizii, adică aproximativ 40.000 până la 60.000 de militari. În timp de pace, structura funcționează la nivel redus, dar păstrează deja integrate elemente esențiale precum artileria, apărarea antiaeriană și sprijinul medical, pentru a permite mobilizarea rapidă.

Germania și Olanda, implicate în noul plan NATO

Germania și Olanda, în coordonare cu NATO, au ajuns la un acord pentru ca Corpul germano-olandez, cu baza în orașul german Münster, să fie responsabil de apărarea Letoniei și Estoniei, potrivit acelorași surse militare.

Acordul a depășit și ultimul obstacol important, cel legat de lipsa unor capabilități esențiale pentru un corp de armată, inclusiv artilerie cu rază lungă, apărare antiaeriană, unități de geniu și personal medical.

Presiuni geopolitice și reorganizarea NATO

În paralel, aliații europeni își asumă un rol tot mai mare în propria securitate, pe fondul criticilor venite din partea președintelui american Donald Trump, care a acuzat statele europene NATO de contribuție insuficientă în diverse crize și a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania.

Oficialii din Alianță avertizează de ani buni că Rusia rămâne o amenințare majoră, existând scenarii care indică posibilitatea unui atac asupra teritoriului NATO începând cu anul 2029. Moscova respinge aceste acuzații și susține că extinderea NATO alimentează tensiunile regionale.

Decizii încă nefinalizate pentru Letonia și Estonia

Deși direcția strategică este conturată, nu există încă un calendar clar pentru implementare și nici o estimare finală privind numărul exact de militari care ar putea fi dislocați în caz de conflict.

Ministerul olandez al Apărării a precizat că atribuirea corpului de armată este „în curs de elaborare suplimentară” și a refuzat să ofere alte detalii. La rândul său, Ministerul german al Apărării nu a comentat, invocând coordonarea în desfășurare cu NATO.

Prin această reorganizare, NATO urmărește să reducă timpul de reacție și să crească capacitatea de descurajare pe direcția estică, în special pentru Letonia și Estonia, state considerate puncte sensibile în actualul context de securitate, conform Reuters.

