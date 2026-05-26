€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri Secretarul american al Sănătăţii, filmat în timp ce încerca să prindă cu mâinile goale doi șerpi care încercau să-l muște - VIDEO
Data publicării: 26 Mai 2026

Secretarul american al Sănătăţii, filmat în timp ce încerca să prindă cu mâinile goale doi șerpi care încercau să-l muște - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu Robert Kennedy Jr. care prinde șerpi1 Cheryl Hines, soţia lui Kennedy poate fi auzită în fundal strigând speriată. Foto: Captură video X
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Secretarul american al Sănătăţii, Robert Kennedy Jr., a publicat un video în care apare încercând să prindă cu mâinile goale doi șerpi care încercau să îl muște.

Secretarul american al Sănătăţii, Robert Kennedy Jr., a publicat pe contul său de X un videoclip în care apare încercând să prindă cu mâinile goale doi şerpi care încercau să îl muște. Filmarea ar fi fost făcută pe terasa lui Mehmet Oz, un medic devenit vedetă TV şi actual responsabil pentru programele Medicare şi Medicaid din SUA.

În imagini, se poate vedea cum șerpii, speriați, încearcă să-l muşte, iar Robert Kennedy Jr. se chinuie să-i prindă, în timp ce soţia sa, actriţa Cheryl Hines, îl imploră să îi lase în pace.

"Cheryl încurajează îndepărtarea unei perechi de şerpi negri de pe terasa lui Dr. Oz", a scris Kennedy în mesajul care însoţeşte videoclipul.

Nu este clar dacă șerpii respectivi sunt veninoși sau nu, dar Cheryl Hines, soţia lui Kennedy, poate fi auzită în fundal strigând speriată: „Iubitule!”, „Eşti nebun!”, „Bobby, te rog! Dă-le drumul!”.

În cele din urmă, Robert Kennedy Jr. reușește să prindă șerpii.

Reacţiile internauţilor, împărțite

Reacţiile internauţilor sunt împărțite între amuzament şi ironie.

"Impresionant! Acum înţelegem de unde vă vine curajul de a reuşi în politică", a comentat o persoană. 

"E fie o nebunie totală, fie o dovadă de curaj, nu ştiu prea bine ce să cred", a scris un alt internaut.

"E ca și cum Tarzan a luat heroină", a scris o altă persoană.

"Niciodată nu știi ce fel de videoclip nebunesc cu Robert Kennedy va apărea de fiecare dată când deschizi aplicația asta", a scris un bărbat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Robert Kennedy Jr.
sarpe
secretar de stat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 42 minute
NATO întărește flancul estic: Corp de armată pentru apărarea Letoniei și Estoniei de un eventual conflict cu Rusia
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Secretarul american al Sănătăţii, filmat în timp ce încerca să prindă cu mâinile goale doi șerpi care încercau să-l muște - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 52 minute
"Am fost ‘câinele și pisica’ cu Băsescu, dar am înțeles niște lucruri amândoi atunci”. Ponta: Vreau să explic ceva, toată lumea o să-mi dea dreptate
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Crimă înfiorătoare la Cluj: Și-a atacat fosta iubită și pe sora ei și le-a omorât mama. Tânărul i-a așteptat pe polițiști râzând
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Revenire surpriză pe scena politică din Grecia, înaintea unui an electoral decisiv
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 42 minute
NATO întărește flancul estic: Corp de armată pentru apărarea Letoniei și Estoniei de un eventual conflict cu Rusia
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close