Secretarul american al Sănătăţii, filmat în timp ce încerca să prindă cu mâinile goale doi șerpi care încercau să-l muște - VIDEO

Secretarul american al Sănătăţii, Robert Kennedy Jr., a publicat pe contul său de X un videoclip în care apare încercând să prindă cu mâinile goale doi şerpi care încercau să îl muște. Filmarea ar fi fost făcută pe terasa lui Mehmet Oz, un medic devenit vedetă TV şi actual responsabil pentru programele Medicare şi Medicaid din SUA.

În imagini, se poate vedea cum șerpii, speriați, încearcă să-l muşte, iar Robert Kennedy Jr. se chinuie să-i prindă, în timp ce soţia sa, actriţa Cheryl Hines, îl imploră să îi lase în pace.

"Cheryl încurajează îndepărtarea unei perechi de şerpi negri de pe terasa lui Dr. Oz", a scris Kennedy în mesajul care însoţeşte videoclipul.

Nu este clar dacă șerpii respectivi sunt veninoși sau nu, dar Cheryl Hines, soţia lui Kennedy, poate fi auzită în fundal strigând speriată: „Iubitule!”, „Eşti nebun!”, „Bobby, te rog! Dă-le drumul!”.

În cele din urmă, Robert Kennedy Jr. reușește să prindă șerpii.

Reacţiile internauţilor, împărțite

Reacţiile internauţilor sunt împărțite între amuzament şi ironie.

"Impresionant! Acum înţelegem de unde vă vine curajul de a reuşi în politică", a comentat o persoană.

"E fie o nebunie totală, fie o dovadă de curaj, nu ştiu prea bine ce să cred", a scris un alt internaut.

"E ca și cum Tarzan a luat heroină", a scris o altă persoană.

"Niciodată nu știi ce fel de videoclip nebunesc cu Robert Kennedy va apărea de fiecare dată când deschizi aplicația asta", a scris un bărbat.