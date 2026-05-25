Mai multe discuții controversate au apărut, luni, în spațiul public, cu Demeter Andras și angajați ai Ministerului Culturii, în care el a rememorat un episod din anul 2012. Atunci, Demeter Andras a fost audiat de Parchetul General într-un dosar despre achiziția Radio Chișinău de către Radio România.

”Îmi bag p***la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!” și care e, de fapt, realitatea

Demeter Andras i-ar fi spus unui procuror, care îl interoga în legătură cu achiziția postului de Radio Chișinău că ”îmi bag p***la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”. Însă declarația pare a fi una retorică, pentru că postul care azi există și emite în limba română în Republica Moldova putea fi rusesc dacă nu se acționa concret în anul 2012.

Maria Țoghină: „Andras Demeter a acționat în interes național în proiectul Radio Chișinău”

Jurnalista Maria Țoghină, fosta președintă-director general a Radio România, dar și fostă membră în Consiliul de Administrație al Societatea Română de Radiodifuziune în anul 2012 a vorbit, pentru DC News, despre acel moment în care Andras Demeter a dus mai departe, finalizat, proiectul Radio Chișinău.

"Am fost în Consiliul de Administrație, atunci când Andras Demeter era președinte - director general. Proiectul Radio Chișinău l-a preluat din mandatul în care eu am fost președinte - director general. Am avut în el un partener extrem de puternic și un susținător al acestui proiect. Deci, nu, în niciun moment nu a dat dovadă de lipsă de hotărâre sau de decizie în ceea ce privește finalizarea proiectului de achiziționare a Radio Chișinău. A acționat în interes național. L-a considerat la fel de prioritar, așa cum l-am considerat și eu atunci când eram președinte - director general.

A fost regretabil momentul în care am fost chemați, cu toții, la Parchet, pentru un lucru care nu avea niciun fel de fundament, o acuzație care s-a dovedit a fi nefundamentată”, a declarat Maria Țoghină, pentru DC News.

Demeter: Îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane/ UDMR i-a cerut demisia

Ministrul Culturii, în timpul unei discuții cu angajați ai ministerului, aduce aminte de un episod din 2012, când a fost audiat de Parchetul General într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România.

”Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație, toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului,, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă f**ți cu p**a îndoită aicea” arată înregistrarea făcută publică de mai multe site-uri.

Într-o discuție cu Știri de Maramureș, ministrul a spus, despre înregistrare: ”Nu neg că ea există (…) era despre dosarul Parchetului (…) Nu am ce să neg”. Demeter a insistat că a acționat în interesul României: ”Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară, dar (…) nu-mi reproșez nimic, pentru că am slujit (…) interesul României”. Ulterior, într-un mesaj scris, ministrul Culturii a sugerat că înregistrarea poate fi editată.

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a caracterizat ca fiind "surprinzătoare" înregistrările audio apărute în spaţiul public ce îi sunt atribuite şi în care utilizează un limbaj vulgar, menţionând că dacă acestea se vor "adeveri" a fi autentice, se va retrage din funcţie, fapt care s-a și întâmplat, luni după-amiază, Andras Demeter prezentându-și demisia și pe o rețea socială.â

"Mi s-au atribuit nişte afirmaţii pe care nu-mi amintesc să le fi făcut. Mi s-au atribuit nişte afirmaţii de o gravitate care sunt contrazise de actele şi faptele mele, realizările mele de pe scena publică din 1993 încoace. Mi se atribuie o conduită care nu mă caracterizează. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmaţie din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu îl interesează interesul naţional", a afirmat, luni, Demeter Andras Istvan, într-o declaraţie video transmisă de Ministerul Culturii.