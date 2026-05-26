Meghan Markle, mesaj secret pentru Regele Charles. A arătat ce simte cu adevărat față de Familia Regală - FOTO

Fotografiile de nuntă nevăzute ale Ducesei de Sussex ar fi putut părea pentru mulți o celebrare a fericirii conjugale, dar un autor important susține că acestea dezvăluie și durerea ei secretă.

Meghan Markle a lansat două albume impresionante pe Instagram, săptămâna trecută, pentru a marca cea de-a opta aniversare a nunții ei și a Prințului Harry - iar socrul ei a fost singurul alt membru al Familiei Regale care a apărut în fotografiile respective.

VEZI ȘI: Prințul Harry și Meghan Markle ar trăi „vieți separate”: „Este practic o căsnicie doar cu numele”

Ce mesaj transmite Meghan Markle prin fotografiile postate

„Meghan nu face nimic fără scop, așa că transmite un mesaj, nu-i așa? Mesajul este: "Încă suntem parte din familia voastră". De asta au nevoie Harry și Meghan, pentru că nu cred că știau când s-au izolat – cu cartea lui Harry și interviul cu Oprah – cât de alienați vor fi”, susține experta regală Ingrid Seward, scrie Mirror.

„La început, relația cu Charles a însemnat mult pentru Meghan. Charles a fost foarte grijuliu cu ea și, deși se spune că i-a dat porecla «Twolfram», cred că a înțeles asta și a considerat-o destul de inofensivă. De asemenea, s-a gândit că, dacă ar apropia-o mai mult în loc să o îndepărteze, ar avea mai mult control asupra a tot ceea ce ar putea face ea”, a mai spus Ingrid.

VEZI ȘI: Meghan Markle are un plan uriaș pentru Regatul Unit. Prințul Harry e „precaut” cu asta

Meghan și Charles ar fi avut o legătură strânsă

Imaginile amintesc de o perioadă în care se spunea că Meghan și Charles aveau o legătură strânsă, el intervenind pentru a o conduce până la altar la Capela Sf. Gheorghe în locul propriului ei tată, Thomas Markle Sr.

„Ca toată lumea, Charles avea speranțe mari pentru căsătorie și, într-un fel, a fost destul de onorat să facă parte din ea pentru că este un om destul de umil. Ar fi fost foarte mișcat de faptul că ea a vrut ca el să o conducă până la altar”, susține Ingrid.

Palatul a anunțat cu puțin timp înainte de ziua nunții familiei Sussex, pe 19 mai 2018, că Charles îl va înlocui pe Thomas, care se recupera după o operație pe cord, adăugând că este „încântat să o poată primi pe doamna Markle în Familia Regală în acest fel”. Arhiepiscopul de Canterbury de atunci, Justin Welby, le-a spus și jurnaliștilor la acea vreme că Charles își îndeplinea datoria tradițională de părinte ca „un semn al iubirii, grijii și sprijinului său”.

Meghan are acum un munte de urcat pe drumul reconcilierii

Întrucât relația lor s-a destrămat de atunci, Ingrid spune că Meghan are probabil un munte de urcat pe drumul reconcilierii, deoarece „modul lui Charles de a gestiona supărarea este să-și bage capul în nisip, cam așa cum făcea mama lui”.

Fotografiile publicate recent de Meghan au avut descrierea: „Acum opt ani...” și au inclus alte poze cu Sir Elton John la pian, câteva fotografii nemaivăzute până acum cu tinerii căsătoriți pe ringul de dans la recepția nunții lor și o imagine cu mama lui Meghan, Doria Ragland.

"Există evident o durere secretă acolo"

Cavalerul de onoare al lui Harry, Prințul William, și cumnata cuplului, Prințesa de Wales, au lipsit în mod notabil. Deși fotografiile alese cu grijă proiectează fericire și speranță, Ingrid crede că ele maschează și ani de tulburări emoționale din culise.

„Nunta lor a fost ca ceva desprins dintr-un film Disney și punctul culminant al vieții și ambițiilor lui Meghan. Vremea a fost frumoasă, cu cer senin, mulțime și urale. A fost, fără îndoială, cea mai frumoasă zi din viața ei, dar nu se va mai repeta niciodată, iar în momentul în care inelul a fost pe deget, au început problemele, așa că există evident o durere secretă acolo. Cred că tatăl ei absent îi provoacă durere pentru că îi amintește de viața ei anterioară și probabil simte și o oarecare vinovăție pentru modul în care au evoluat lucrurile. Întreaga lume a fost uneori împotriva ei și a lui Harry, iar ea este foarte conștientă de asta, așa că vrea să se apere și să blocheze toate aceste lucruri”, a mai spus experta.