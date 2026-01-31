Meghan Markle are un plan uriaș pentru Regatul Unit. Prințul Harry e „precaut” cu asta

Brandul de lifestyle As Ever al lui Meghan Markle a fost recent analizat după ce o eroare de pe site a dezvăluit în mod accidental cifrele stocului pentru anumite produse. Pentru o scurtă perioadă de timp, cumpărătorii au putut vedea câte unități erau disponibile pentru achiziționare articolelor pe care le vinde - inclusiv aproximativ 220.000 de borcane de dulceață, 30.000 de borcane de miere, 90.000 de lumânări, și aproximativ 70.000 de sticle de vin.

Numărul mare de stocuri a stârnit speculații că vânzările au fost slabe. Însă o sursă din interior a replicat, declarând pentru People că acest lucru sugerează, de fapt, că există o cerere puternică pentru produse și că Meghan se pregătește să-și extindă brandul la nivel global, scrie Mirror.

Acum, noi rapoarte sugerează că Meghan este gata să-și pună în aplicare planurile de extindere și speră să „domine” piața gemurilor din Marea Britanie, dar este o mișcare față de care soțul ei, Harry, se pare că este „precaut”.

Meghan Markle crede că poate face mulți bani în Europa și Asia

O sursă a declarat pentru Closer că Meghan consideră că acesta este momentul ei de a lansa brandul pe scară largă și crede că poate face niște bani serioși lansându-se în Europa și Asia.

„Se pregătește pentru această nouă fază de mult timp, de aceea s-au produs atât de multe produse și este gata să apese pe trăgaci. Îi va oferi multă satisfacție să domine piața gemurilor din Marea Britanie, lucru în care crede cu tărie că va fi posibil odată ce brandul ei va fi expus unui public mai larg în Marea Britanie”, a declarat sursa.

Prințul Harry rămâne precaut. „Problema este costul”

Totuși, asta va însemna o investiție financiară uriașă pentru familia Sussex - un risc față de care Prințul Harry este, se pare, nesigur, după o serie de eșecuri profesionale.

„Problema este costul”, a spus sursa. „Organizarea unei distribuții adecvate în străinătate și comercializarea acesteia așa cum își dorește ea necesită o sumă enormă de bani, iar Harry este foarte precaut. Nu spune că ar trebui să renunțe, ci doar vrea să ia lucrurile într-un ritm mai rațional, deoarece banii nu mai curg așa cum o făceau înainte”.