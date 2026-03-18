Președintele Finlandei propune un pact cu Trump: Ce ar putea primi Europa dacă ajută la securizarea Strâmtorii Ormuz

Lui Donald Trump îi place să facă afaceri, iar unul dintre cei mai apropiați confidenți ai săi din Europa consideră că un pact ar putea fi la îndemână, unul care ar putea ajuta la rezolvarea simultană atât a crizei petroliere din Golf, cât și a războiului din Ucraina, scrie POLITICO.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, spune că vede un potențial real în a-i oferi lui Trump ceea ce își dorește: sprijin militar european pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz, ruta crucială de transport al petrolului pe care Iranul a blocat-o efectiv ca răspuns la bombardamentele americane și israeliene.

Condiția Europei pentru a oferi o astfel de asistență? Ca președintele SUA să ofere tot ajutorul de care Ucraina are nevoie pentru a ajunge la un acord de pace acceptabil cu Rusia.

Ideea negocierilor cu Trump i-a fost propusă lui Stubb în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri la centrul de experți Chatham House din Londra, marți. Liderul finlandez a părut surprins - și impresionat. „Cred că este o idee foarte bună”, a spus el, adăugând după o pauză: „Nu, cred că este de fapt o idee foarte bună”. Stubb a spus că va analiza în continuare această idee și va discuta opțiunile cu echipa sa.

Finlanda în sine nu are niciun mijloc pentru a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz și este încă departe de a fi clar ce rol ar putea juca forțele europene acolo.

Dar întrebarea privind consolidarea Ucrainei - și cum să fie convins și Trump să participe - este una urgentă pentru Europa.

Oficialii - inclusiv Stubb - se tem că, cu cât războiul lui Trump împotriva Iranului continuă, cu atât ar putea limita mai mult capacitatea Ucrainei de a lupta împotriva forțelor rusești. Creșterea prețurilor globale la energie - și decizia Washingtonului de a relaxa sancțiunile asupra industriei petroliere rusești - vor crește semnificativ veniturile lui Vladimir Putin din vânzările de combustibili fosili rusești.

În același timp, forțele americane folosesc sute de rachete interceptoare pentru a doborî rachete și drone iraniene, lăsând mai puține disponibile pentru Ucraina. Kievul și alte orașe ucrainene se bazează pe apărarea aeriană pentru a se proteja împotriva unui bombardament continuu din partea Rusiei.

Și Trump a făcut din nou presiuni recent asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a ajunge la un acord cu Putin, fără a clarifica ce garanții de securitate - dacă există - ar oferi America pentru a menține pacea.

Războiul din Orientul Mijlociu afectează Ucraina

Stubb a spus publicului său că se teme că negocierile de pace din Ucraina se apropie rapid de un moment al adevărului, ceea ce ar putea forța Kievul să accepte o înțelegere proastă care implică cedarea de teritorii către Putin. Negocierile ar putea chiar să eșueze, lăsând Europa pe umerii tăi - fără ajutorul american - obligând puterile europene să intervină pentru a ajuta Ucraina cu mai multe informații, arme și alte tipuri de sprijin, a spus el.

Stubb a spus că are o viziune realistă asupra cât de mult îl poate influența pe Trump, după ce cei doi s-au apropiat în timpul unei întâlniri de șapte ore anul trecut. Finlanda tocmai a cumpărat 64 de avioane de vânătoare F-35 din SUA și găzduiește mii de soldați americani care se antrenează în condiții arctice.

„Nu am nicio iluzie despre cine îl poate convinge pe președintele Trump de ceva”, a spus Stubb. „Dacă reușesc să-i transmit o idee din 10 despre Ucraina, cred că e bine”.

Implicațiile războiului din Iran sunt „negative” pentru Ucraina, în principal pentru că prețul petrolului favorizează mașinăria de război a Rusiei, a spus Stubb. „Economia rusă mergea extrem de prost acum câteva săptămâni, acum își revine.” De asemenea, războiul îndepărtează sistemele de apărare aeriană de unde sunt necesare în Ucraina.

În cele din urmă, și-a mutat atenția de la negocierile de pace privind Ucraina. „Sper ca negocierile de pace privind Ucraina să nu eșueze așa cum au eșuat negocierile dintre Iran și SUA”, a spus Stubb. „Dar timpul va spune”.