Data actualizării: 09:10 18 Mar 2026 | Data publicării: 08:55 18 Mar 2026

Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump
Autor: Elena Aurel

imagine cu Donld Trump, președintele SUA Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Unul dintre cei mai importanți oficiali din Statele Unite, Joe Kent, a demisionat din cauza războiului purtat de țara sa împotriva Iranului.

Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului, a anunțat marți că demisionează și a susținut că nu poate sprijini războiul dus de administrația Trump împotriva Iranului

Marți, el a publicat o copie a scrisorii sale de demisie pe platforma de socializare X, adresând-o președintelui SUA, Donald Trump.

"După multă reflecție, am decis să demisionez din funcția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, începând de astăzi.

Nu pot, cu conștiința curată, să susțin războiul în desfășurare împotriva Iranului. Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru țara noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby american.

A fost o onoare să servesc sub conducerea @POTUS (n.r. președintelui Donald Trump) și @DNIGabbard (n.r. Tulsi Gabbard) și să conduc profesioniștii de la NCTC.

Dumnezeu să binecuvânteze America", a scris Joe Kent pe X. 

Până săptămâna aceasta, Joe Kent a ocupat funcția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, agenția americană responsabilă de coordonarea și analizarea informațiilor privind terorismul.

VEZI ȘI: Donald Trump anunță că SUA vor părăsi operațiunea din Iran „în viitorul foarte apropiat"

Reacția lui Donald Trump

Donald Trump a spus marți că este un „lucru bun” faptul că Joe Kent a demisionat. 

Președintele american l-a ridiculizat pe Joe Kent și a spus că, deși „întotdeauna” l-a considerat un „tip de treabă”, el era „slab în materie de securitate”.

„Când cineva lucrează cu noi și spune că nu crede că Iranul este o amenințare - nu vrem astfel de oameni”, a spus Trump.

„Nu sunt oameni deștepți, nu sunt oameni cu experiență, Iranul era o amenințare enormă”, a mai spus președintele american.

„Când am citit declarația, mi-am dat seama că e bine că a plecat, pentru că a spus că Iranul nu era o amenințare”, a spus Donald Trump.

„Iranul era o amenințare, toate țările și-au dat seama ce amenințare reprezenta Iranul; întrebarea este dacă au vrut sau nu să ia măsuri în acest sens”, a mai spus președintele american. 

VEZI ȘI: Trump spune că refuzul NATO de a ajuta SUA în privința Iranului este o „greșeală foarte prostească": Nu mai avem nevoie de ei!

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Adrian Țuțuianu (AEP), toleranță zero față de abaterile fostului angajat Adrian Jipa, surprins în concediu medical în Dubai
Publicat acum 12 minute
"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Publicat acum 12 minute
Patriarhul Daniel, condoleanțe pentru Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Georgiei
Publicat acum 32 minute
Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante
Publicat acum 33 minute
BANCUL ZILEI: Bulă vrea o iubită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Horoscop 18 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 39 minute
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Publicat acum 35 minute
SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
