Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump

Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului, a anunțat marți că demisionează și a susținut că nu poate sprijini războiul dus de administrația Trump împotriva Iranului.

Marți, el a publicat o copie a scrisorii sale de demisie pe platforma de socializare X, adresând-o președintelui SUA, Donald Trump.

"După multă reflecție, am decis să demisionez din funcția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, începând de astăzi.

Nu pot, cu conștiința curată, să susțin războiul în desfășurare împotriva Iranului. Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru țara noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby american.

A fost o onoare să servesc sub conducerea @POTUS (n.r. președintelui Donald Trump) și @DNIGabbard (n.r. Tulsi Gabbard) și să conduc profesioniștii de la NCTC.

Dumnezeu să binecuvânteze America", a scris Joe Kent pe X.

Până săptămâna aceasta, Joe Kent a ocupat funcția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, agenția americană responsabilă de coordonarea și analizarea informațiilor privind terorismul.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Reacția lui Donald Trump

Donald Trump a spus marți că este un „lucru bun” faptul că Joe Kent a demisionat.

Președintele american l-a ridiculizat pe Joe Kent și a spus că, deși „întotdeauna” l-a considerat un „tip de treabă”, el era „slab în materie de securitate”.

„Când cineva lucrează cu noi și spune că nu crede că Iranul este o amenințare - nu vrem astfel de oameni”, a spus Trump.

„Nu sunt oameni deștepți, nu sunt oameni cu experiență, Iranul era o amenințare enormă”, a mai spus președintele american.

„Când am citit declarația, mi-am dat seama că e bine că a plecat, pentru că a spus că Iranul nu era o amenințare”, a spus Donald Trump.

„Iranul era o amenințare, toate țările și-au dat seama ce amenințare reprezenta Iranul; întrebarea este dacă au vrut sau nu să ia măsuri în acest sens”, a mai spus președintele american.

„Iranul era o amenințare, toate țările și-au dat seama ce amenințare reprezenta Iranul; întrebarea este dacă au vrut sau nu să ia măsuri în acest sens", a mai spus președintele american.