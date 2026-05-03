BANCUL ZILEI: Ceartă în familie

Bancul zilei. Ora adevărului într-o căsnicie.
-Mi-ai stricat tineretea, a spus femeia.
– Iar tu mi-ai mâncat viata, a spus barbatul.
– Ai baut, ai fumat, m-ai batjocorit.
– M-ai cicălit, m-ai certat și m-ai lovit cu tigaia.
– Esti un nimic în pat.
– Iar tu în pat esti ca un cub de gheață!
– Câstigi foarte puțin.
– Iar tu cheltui prea mult.
– Nu mi-ai cumpara niciodată o blană sau un parfum. Ce să vorbim, nici măcar flori nu mi-ai adus niciodata!
– Iar tu mă hrănești ca pe un câine.
– Mi-ai transformat viața într-un lung șir de suferințe.
– Tu mi-ai otrăvit viața.
– Deci, asta înseamna că suntem chit, dragul meu?
– Da, soarele meu… Nici o supărare!
de Anca Murgoci