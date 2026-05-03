BANCUL ZILEI: Ceartă în familie

-Mi-ai stricat tineretea, a spus femeia.

– Iar tu mi-ai mâncat viata, a spus barbatul.

– Ai baut, ai fumat, m-ai batjocorit.

– M-ai cicălit, m-ai certat și m-ai lovit cu tigaia.

– Esti un nimic în pat.

– Iar tu în pat esti ca un cub de gheață!

– Câstigi foarte puțin.

– Iar tu cheltui prea mult.

– Nu mi-ai cumpara niciodată o blană sau un parfum. Ce să vorbim, nici măcar flori nu mi-ai adus niciodata!

– Iar tu mă hrănești ca pe un câine.

– Mi-ai transformat viața într-un lung șir de suferințe.

– Tu mi-ai otrăvit viața.

– Deci, asta înseamna că suntem chit, dragul meu?

– Da, soarele meu… Nici o supărare!