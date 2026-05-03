€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Data publicării: 07:11 03 Mai 2026

BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Autor: Crişan Andreescu

banc1

Bancul zilei. Ora adevărului într-o căsnicie.

-Mi-ai stricat tineretea, a spus femeia.

– Iar tu mi-ai mâncat viata, a spus barbatul.
– Ai baut, ai fumat, m-ai batjocorit.
– M-ai cicălit, m-ai certat și m-ai lovit cu tigaia.
– Esti un nimic în pat.
– Iar tu în pat esti ca un cub de gheață!
– Câstigi foarte puțin.
– Iar tu cheltui prea mult.
– Nu mi-ai cumpara niciodată o blană sau un parfum. Ce să vorbim, nici măcar flori nu mi-ai adus niciodata!

– Iar tu mă hrănești ca pe un câine.
– Mi-ai transformat viața într-un lung șir de suferințe.
– Tu mi-ai otrăvit viața.
– Deci, asta înseamna că suntem chit, dragul meu?
– Da, soarele meu… Nici o supărare!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Reproșuri...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Criză politică în România cu impact regional. Politico: Scenariul unui premier tehnocrat prinde contur după moțiune
Publicat acum 49 minute
Tragedie la Câmpulung: Un tânăr a murit, altul este grav rănit după un accident violent
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Rusia a lovit din nou Odesa: Morţi şi răniţi după ultimele bombardamente
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Marine Le Pen respinge "Frexit", dar promite schimbări în UE dacă ajunge la putere
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 36 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Donald Trump a reacționat la noua ofertă iraniană
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Iluzia Lunii, fenomenul care ne înșală privirea de mii de ani
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close