BANCUL ZILEI: Farsa soției
Data publicării: 06:48 22 Mar 2026

BANCUL ZILEI: Farsa soției
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Soția, sigură că soțul o înșeală cu menajera, a decis să-i întindă o cursă. I-a dat liber menajerei în weekend.

Seara, la culcare, suțul aceeași scuză: Se plânge de dureri de burtă, după care o șterge la baie. Atunci, soția merge în camera menajerei, unde se ascunde sub pătură.

Nici nu ntră bine în cameră, că un tip se aruncă în pat, și trece la treabă. La terminare, soția triumfătoare, se adresează:

-Nu-i așa că nu mă așteptai să mă găsești în patul acesta, și aprinde lumina!

-Nu doamnă, răspunse surprins grădinarul!

