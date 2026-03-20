DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Inginerie românească
Data actualizării: 08:34 20 Mar 2026 | Data publicării: 08:33 20 Mar 2026

BANCUL ZILEI: Inginerie românească
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Trei ingineri, un japonez, un american și un român, la o licitației pentru construirea unui pod.

Japonezul:

-Domnilor, noi pornim construcția podului de pe ambele maluri în același timp. Astfel că vom câștga timp, iar întâlnirea o vom face cu ajutorul GPS-ului, cu eroare de centimetri.

Americanul:

-Și noi pornim construcția podului de pe ambele maluri. În felul acesta vom câștiga timp, iar întâlnirea o vom face cu ajutorul laserului, cu eroare de câțiva centimetri.

Românul:

-La fel ca ceilalți ingineri, și noi pornim construcția de pe ambele maluri în același timp.

-Păi și, întreabă comisia. Cum vă întâlniți la jumătatea podului?

-Păi dacă ne întâlnim este bine. Dacă nu, o să aveți două poduri!.

