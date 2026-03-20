BANCUL ZILEI: Inginerie românească

Bancul zilei. Trei ingineri, un japonez, un american și un român, la o licitației pentru construirea unui pod.
Japonezul:
-Domnilor, noi pornim construcția podului de pe ambele maluri în același timp. Astfel că vom câștga timp, iar întâlnirea o vom face cu ajutorul GPS-ului, cu eroare de centimetri.
Americanul:
-Și noi pornim construcția podului de pe ambele maluri. În felul acesta vom câștiga timp, iar întâlnirea o vom face cu ajutorul laserului, cu eroare de câțiva centimetri.
Românul:
-La fel ca ceilalți ingineri, și noi pornim construcția de pe ambele maluri în același timp.
-Păi și, întreabă comisia. Cum vă întâlniți la jumătatea podului?
-Păi dacă ne întâlnim este bine. Dacă nu, o să aveți două poduri!.
