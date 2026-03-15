BANCUL ZILEI: Surpriza din noaptea nunții

Bancul zilei. După petrecerea de la nuntă, în sfârşit, EL şi EA se retrag în dormitor… Oarecum ruşinată, ea spune:
– Dragul meu, trebuie să îţi mărturisesc un secret: eu nu ştiu să fac nimic, dar chiar nimic…
– Aaaaa!… Asta nu e o problemă!… Chiar e foarte bine că-i aşa!… Las’ că-ţi explic eu: așază-te pe pat şi… de restul mă ocup eu!…
– O, nu, prostuţule!… Amor ştiu să fac, şi încă foarte bine!… Problema este că nu ştiu să spăl, să gătesc, să fac curăţenie prin casă, nu ştiu absolut nimic…
