BANCUL ZILEI: Cerere de mărire a salariului

-Spune-mi Maria, de ce ar trebui să-ți măresc salariul?

-Am trei motive. Primul este acela că eu calc mai bine cămășile decât dumneavoastră!

-Cine ți-a spus asta?

-Păi domnul!

-Al doilea motiv este că eu gătesc mai bine decât dumneavoastră!

-Cine ți-a spus lucrul acesta?

-Păi tot domnul!

-Al treile motiv este acela că eu fac dragoste mai bine decât dumneavoastră!

-Și asta tot domnul ți-a spus-o?

-Nu doamnă. Asta mi-a spus-o grădinarul.

Și ute așa Maria a obținut mărirea de salariu!