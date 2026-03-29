BANCUL ZILEI: Cerere de mărire a salariului

Bancul zilei. Maria, servitoarea, îi cere o mărire de salariu doamnei.
-Spune-mi Maria, de ce ar trebui să-ți măresc salariul?
-Am trei motive. Primul este acela că eu calc mai bine cămășile decât dumneavoastră!
-Cine ți-a spus asta?
-Păi domnul!
-Al doilea motiv este că eu gătesc mai bine decât dumneavoastră!
-Cine ți-a spus lucrul acesta?
-Păi tot domnul!
-Al treile motiv este acela că eu fac dragoste mai bine decât dumneavoastră!
-Și asta tot domnul ți-a spus-o?
-Nu doamnă. Asta mi-a spus-o grădinarul.
Și ute așa Maria a obținut mărirea de salariu!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News