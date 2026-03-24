BANCUL ZILEI: Asigurat la Casa de Sănătate

Bancul zilei. La medic se prezintă un pacient cu un cui înfipt în cap.
-Dacă ai 100 de euro îți scot cuiul, te cos și ești ca nou îi spune medicul.
-Nu am acești bai, domn' doctor!
-Cu 50 de euro, îți scot cuiul, îți dau cu iod, iar rana se va vindeca îm timpȘ
-Dar nu am nici acești bani!
-Dar ce ai omule?
-Știți, eu sunt asigurat la Casa de Sănătate!
-Băi băiatule, cu asigurarea asta pot să-ți îndoi cuiul, ca să nu te încuce când îți pui căciula!
