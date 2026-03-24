DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Asigurat la Casa de Sănătate
Data actualizării: 08:42 24 Mar 2026 | Data publicării: 08:39 24 Mar 2026

BANCUL ZILEI: Asigurat la Casa de Sănătate
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. La medic se prezintă un pacient cu un cui înfipt în cap.

-Dacă ai 100 de euro îți scot cuiul, te cos și ești ca nou îi spune medicul.

-Nu am acești bai, domn' doctor!

-Cu 50 de euro, îți scot cuiul, îți dau cu iod, iar rana se va vindeca îm timpȘ

-Dar nu am nici acești bani!

-Dar ce ai omule?

-Știți, eu sunt asigurat la Casa de Sănătate!

-Băi băiatule, cu asigurarea asta pot să-ți îndoi cuiul, ca să nu te încuce când îți pui căciula!

