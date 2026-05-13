O nouă lege schimbă regulile pentru prosumatori. Adrian Vintilă: Ce aduce nou / video

Adrian Vintilă, specialist în domeniul energiei şi consilier al ministrului de resort, a vorbit despre legea care aduce beneficii pentru prosumatori, deoarece le permite compensarea excedentului de energie electrică pentru mai multe locuri de consum.

„Recent, Curtea Constituțională a declarat constituțională legea prosumatorilor. Ce aduce nou această legislație și ce se schimbă pentru prosumatorii din țara noastră”, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Este o lege mult așteptată de prosumatori. Încă din anul 2023 a fost inițiată această lege. A fost atunci întoarsă în Parlament de către președinte, ulterior ea a trecut din nou prin toate procedurile legislative și a fost trimisă spre promulgare, în octombrie, anul trecut, către președintele României, care a contestat-o la Curtea Constituțională, iar de curând Curtea Constituțională a declarat că legea poate intra în vigoare în forma adoptată de Parlamentul României.

Pe scurt, ea vine cu beneficii pentru prosumatori, în sensul că excedentul de energie electrică îl pot compensa și la mai multe locuri de consum”, a spus Adrian Vintilă.

Care este condiția

Adrian Vintilă a explicat că prosumatorii pot folosi energia electrică produsă în surplus la o locuință pentru a reduce factura la alte proprietăți aflate pe numele lor, chiar dacă acestea sunt în orașe diferite. Condiția este ca toate locurile de consum să fie la același furnizor de energie electrică.

„Ce înseamnă asta pentru oameni? Vă dau un exemplu. Dacă eu am o casă în Craiova, unde am panouri, și am și un apartament în același oraș sau poate în București, ce produc în plus la casa mea din Craiova pot să scad din factura de la apartamentul din București.

Condiția este că trebuie să fiu la același furnizor de energie electrică. Deci nu pot avea furnizori diferiți, pentru că furnizorul trebuie să știe cât produc și ce valoare a facturii am acolo.

Practic, beneficiez pe toate locațiile pe care eu le dețin pe numele meu la același furnizor, indiferent de zona în care locuiesc sau am proprietățile respective”, a spus Adrian Vintilă.

Compensarea consumului de gaze naturale

De asemenea, prosumatorii vor putea folosi surplusul de energie electrică produs vara pentru a reduce factura la gaze naturale din timpul iernii, dacă au același furnizor pentru electricitate și gaze.

„Încă un beneficiu este că putem compensa consumul de gaze naturale, practic încălzirea, cu acest excedent de energie electrică. Aceeași condiție, trebuie să fim la același furnizor de energie electrică și gaze naturale.

Dacă noi producem vara 1000 kWh în plus, care să spunem că valorează 500 de lei, într-o lună de iarnă, când avem factura de gaze naturale emisă, ni se poate scădea acea contravaloare a energiei produse”, a spus Adrian Vintilă la emisiunea Totul despre bani, de pe DC News TV, DC News şi DC Business.

