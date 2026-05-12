DCNews Economie Privatizarea Petrom, eşec economic şi politic? "Guvernele următoare au decis continuarea concesionării şi redevenţelor"
Data publicării: 12 Mai 2026

Privatizarea Petrom, eşec economic şi politic? "Guvernele următoare au decis continuarea concesionării şi redevenţelor"
Autor: Florin Răvdan

 OMV Petrom deschide următorul capitol pentru securitatea energetică a României Sursa Foto: OMV Petrom

Adrian Năstase a venit cu o replică la adresa celor care consideră privatizarea Petrom drept un eşec economic şi politic. Conform acestuia, guvernele care au succedat executivului condus de Adrian Năstase au decis continuarea concesionării şi a redevenţelor.

"Sunt destul de mulți cei care invocă obsesiv privatizarea Petrom drept un mare eșec economic și politic. Contextul – legat de negocierile cu Uniunea europeană – a determinat măsuri care astazi poate că ar fi fost luate diferit, deși…

O evaluare lucidă ne arată insă, după două decenii, rezultate semnificative ale privatizării. Ar fi fost preferabilă oare soarta Căilor ferate sau a Tarom – neprivatizate – și care grevează negativ bugetul statului?

Pentru întreaga perioadă de după privatizare (2005–2025), datele oficiale OMV Petrom indică aproximativ:

Aceste cifre sunt publicate chiar de companie pe pagina oficială „Impact în România”.", scrie Adrian Năstase.

Ce înseamnă concret cele ~48 miliarde EUR

"În această sumă intră:

taxe și impozite,

redevențe petroliere,

accize,

contribuții salariale,

dividende încasate de statul român ca acționar (~20,7%).

Ce includ cele ~21 miliarde EUR investiții

Investițiile au mers în principal către:

modernizarea rafinăriei Petrobrazi,

explorare și producție petrol/gaze,

benzinării și logistică,

centrala Brazi,

Neptun Deep,

energie regenerabilă,

SAF/HVO și hidrogen verde.

Doar în modernizarea Petrobrazi s-au investit peste 2 miliarde EUR după 2005", se mai arată în mesajul lui Adrian Năstase.

Raport contribuții vs investiții

"Pe total 2005–2025:

statul a încasat ≈ 48 miliarde EUR

compania a investit ≈ 21 miliarde EUR

Adică:

contribuțiile către stat au fost de aproximativ 2,3 ori mai mari decât investițiile realizate,

iar media anuală a fost aproximativ:~2,3 miliarde EUR/an la buget,

~1 miliard EUR/an investiții.

Context important

Privatizarea Petrom din 2004 a costat OMV aproximativ 1,5 miliarde EUR, fiind cea mai mare privatizare din istoria României la acel moment. Statul român rămânea cu 49%. Ulterior, guvernul a cedat, cu titlu gratuit, Fondului Proprietatea aproximativ 20% din acțiuni – care au fost vândute pe bursă. Sumele respective nu au fost incasate de stat ci de Fondul Proprietatea.

Menționez ca in 2000, PIB-ul Romaniei era aproximativ de 40 miliarde euro, deci mai mic decât contribuția la buget a OMV/Petrom in perioada 2005-2025.

In 2004, PIB-ul crescuse cu 50%, ajungand la 60 miliarde euro, mai puțin decât suma contribuțiilor plus investițiile OMV/Petrom din perioada 2005-2025.

E chiar așa de grea moștenirea Năstase?

PS 1 Resursele de petrol nu pot fi vândute ci, conform Constituției, doar concesionate. Acest lucru s-a intâmplat pentru un interval de 10 ani, contra unei redevențe. Guvernele următoare au decis continuarea concesionarii si a redevențelor.

PS 2 Datele acestea sunt și pentru comunicatorii PSD!", a completat Adrian Năstase. 

Comentarii (3)

Iulian   •   12 Mai 2026   •   11:58

Concluzia este ca romanii nu știu sa conducă o tara. Sa luăm Președinte, premier guvern din Austria

Nic   •   12 Mai 2026   •   11:51

OMV, de ce nu il intrebi cat avea datorii Petrom in 2004 si cat profit a facut inainte de privatizarea din 2004? Ca altfel OMV a castigat cat ar fi castigat si statul roman daca nu facea cadou fondului lui Gitenstein 20% din actiuni

O M V   •   12 Mai 2026   •   11:41

Bun, si cat petrol a fost scos/extras din Romania, cat a costat ( cu cat s-a vandut) si ce profit a avut OMV din petrolul romanesc in aceasta perioada? Poti sa raspunzi la intrebarile astea domnule Nastase?

