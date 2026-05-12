Privatizarea Petrom, eşec economic şi politic? "Guvernele următoare au decis continuarea concesionării şi redevenţelor"

"Sunt destul de mulți cei care invocă obsesiv privatizarea Petrom drept un mare eșec economic și politic. Contextul – legat de negocierile cu Uniunea europeană – a determinat măsuri care astazi poate că ar fi fost luate diferit, deși…

O evaluare lucidă ne arată insă, după două decenii, rezultate semnificative ale privatizării. Ar fi fost preferabilă oare soarta Căilor ferate sau a Tarom – neprivatizate – și care grevează negativ bugetul statului?

Pentru întreaga perioadă de după privatizare (2005–2025), datele oficiale OMV Petrom indică aproximativ:

Aceste cifre sunt publicate chiar de companie pe pagina oficială „Impact în România”.", scrie Adrian Năstase.

Ce înseamnă concret cele ~48 miliarde EUR

"În această sumă intră:

taxe și impozite,

redevențe petroliere,

accize,

contribuții salariale,

dividende încasate de statul român ca acționar (~20,7%).

Ce includ cele ~21 miliarde EUR investiții

Investițiile au mers în principal către:

modernizarea rafinăriei Petrobrazi,

explorare și producție petrol/gaze,

benzinării și logistică,

centrala Brazi,

Neptun Deep,

energie regenerabilă,

SAF/HVO și hidrogen verde.

Doar în modernizarea Petrobrazi s-au investit peste 2 miliarde EUR după 2005", se mai arată în mesajul lui Adrian Năstase.

Raport contribuții vs investiții

"Pe total 2005–2025:

statul a încasat ≈ 48 miliarde EUR

compania a investit ≈ 21 miliarde EUR

Adică:

contribuțiile către stat au fost de aproximativ 2,3 ori mai mari decât investițiile realizate,

iar media anuală a fost aproximativ:~2,3 miliarde EUR/an la buget,

~1 miliard EUR/an investiții.

Context important

Privatizarea Petrom din 2004 a costat OMV aproximativ 1,5 miliarde EUR, fiind cea mai mare privatizare din istoria României la acel moment. Statul român rămânea cu 49%. Ulterior, guvernul a cedat, cu titlu gratuit, Fondului Proprietatea aproximativ 20% din acțiuni – care au fost vândute pe bursă. Sumele respective nu au fost incasate de stat ci de Fondul Proprietatea.

Menționez ca in 2000, PIB-ul Romaniei era aproximativ de 40 miliarde euro, deci mai mic decât contribuția la buget a OMV/Petrom in perioada 2005-2025.

In 2004, PIB-ul crescuse cu 50%, ajungand la 60 miliarde euro, mai puțin decât suma contribuțiilor plus investițiile OMV/Petrom din perioada 2005-2025.

E chiar așa de grea moștenirea Năstase?

PS 1 Resursele de petrol nu pot fi vândute ci, conform Constituției, doar concesionate. Acest lucru s-a intâmplat pentru un interval de 10 ani, contra unei redevențe. Guvernele următoare au decis continuarea concesionarii si a redevențelor.

PS 2 Datele acestea sunt și pentru comunicatorii PSD!", a completat Adrian Năstase.