Privatizarea Petrom, eşec economic şi politic? "Guvernele următoare au decis continuarea concesionării şi redevenţelor"

Adrian Năstase a venit cu o replică la adresa celor care consideră privatizarea Petrom drept un eşec economic şi politic. Conform acestuia, guvernele care au succedat executivului condus de Adrian Năstase au decis continuarea concesionării şi a redevenţelor.
"Sunt destul de mulți cei care invocă obsesiv privatizarea Petrom drept un mare eșec economic și politic. Contextul – legat de negocierile cu Uniunea europeană – a determinat măsuri care astazi poate că ar fi fost luate diferit, deși…
O evaluare lucidă ne arată insă, după două decenii, rezultate semnificative ale privatizării. Ar fi fost preferabilă oare soarta Căilor ferate sau a Tarom – neprivatizate – și care grevează negativ bugetul statului?
Pentru întreaga perioadă de după privatizare (2005–2025), datele oficiale OMV Petrom indică aproximativ:
Aceste cifre sunt publicate chiar de companie pe pagina oficială „Impact în România”.", scrie Adrian Năstase.
"În această sumă intră:
taxe și impozite,
redevențe petroliere,
accize,
contribuții salariale,
dividende încasate de statul român ca acționar (~20,7%).
Investițiile au mers în principal către:
modernizarea rafinăriei Petrobrazi,
explorare și producție petrol/gaze,
benzinării și logistică,
centrala Brazi,
Neptun Deep,
energie regenerabilă,
SAF/HVO și hidrogen verde.
Doar în modernizarea Petrobrazi s-au investit peste 2 miliarde EUR după 2005", se mai arată în mesajul lui Adrian Năstase.
"Pe total 2005–2025:
statul a încasat ≈ 48 miliarde EUR
compania a investit ≈ 21 miliarde EUR
Adică:
contribuțiile către stat au fost de aproximativ 2,3 ori mai mari decât investițiile realizate,
iar media anuală a fost aproximativ:~2,3 miliarde EUR/an la buget,
~1 miliard EUR/an investiții.
Context important
Privatizarea Petrom din 2004 a costat OMV aproximativ 1,5 miliarde EUR, fiind cea mai mare privatizare din istoria României la acel moment. Statul român rămânea cu 49%. Ulterior, guvernul a cedat, cu titlu gratuit, Fondului Proprietatea aproximativ 20% din acțiuni – care au fost vândute pe bursă. Sumele respective nu au fost incasate de stat ci de Fondul Proprietatea.
Menționez ca in 2000, PIB-ul Romaniei era aproximativ de 40 miliarde euro, deci mai mic decât contribuția la buget a OMV/Petrom in perioada 2005-2025.
In 2004, PIB-ul crescuse cu 50%, ajungand la 60 miliarde euro, mai puțin decât suma contribuțiilor plus investițiile OMV/Petrom din perioada 2005-2025.
E chiar așa de grea moștenirea Năstase?
PS 1 Resursele de petrol nu pot fi vândute ci, conform Constituției, doar concesionate. Acest lucru s-a intâmplat pentru un interval de 10 ani, contra unei redevențe. Guvernele următoare au decis continuarea concesionarii si a redevențelor.
PS 2 Datele acestea sunt și pentru comunicatorii PSD!", a completat Adrian Năstase.
Concluzia este ca romanii nu știu sa conducă o tara. Sa luăm Președinte, premier guvern din Austria
OMV, de ce nu il intrebi cat avea datorii Petrom in 2004 si cat profit a facut inainte de privatizarea din 2004? Ca altfel OMV a castigat cat ar fi castigat si statul roman daca nu facea cadou fondului lui Gitenstein 20% din actiuni
Bun, si cat petrol a fost scos/extras din Romania, cat a costat ( cu cat s-a vandut) si ce profit a avut OMV din petrolul romanesc in aceasta perioada? Poti sa raspunzi la intrebarile astea domnule Nastase?
