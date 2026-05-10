Subcategorii în Economie

Schimbare importantă în Codul de procedură fiscală. Certificatul fiscal devine obligatoriu la cumpărarea de imobile și autoturisme
Data publicării: 10 Mai 2026

Schimbare importantă în Codul de procedură fiscală. Certificatul fiscal devine obligatoriu la cumpărarea de imobile și autoturisme
Autor: Anca Murgoci

Noi prevederi introduse în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală impun obligații suplimentare pentru cumpărători în cazul achiziției de clădiri, terenuri sau mijloace de transport.

Potrivit modificărilor legislative, la dobândirea dreptului de proprietate, cumpărătorii sunt obligați să prezinte certificate de atestare fiscală. Aceste documente trebuie să confirme achitarea tuturor obligațiilor de plată către bugetul local al unității administrativ-teritoriale în care persoana fizică sau juridică își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.


Nerespectarea acestei obligații atrage consecințe. Actele de înstrăinare a clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport încheiate fără prezentarea certificatului fiscal sunt considerate nule de drept.

 
Măsura vizează creșterea disciplinei fiscale și prevenirea transferului de bunuri în condițiile existenței unor datorii neachitate către bugetele locale.

