DCNews Economie
Data publicării: 07 Mai 2026

"Este ultima șansă pentru TAROM. Legal, nu le mai putem da bani"
Autor: Roxana Neagu

tarom avion Avion TAROM. Foto: Agerpres/TAROM

Declarații alarmante vin din vârful Consiliului Concurenței despre compania TAROM.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, declară că ultima șansă a TAROM este planul de restructurare, care include și un ajutor de stat. 

”Există un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, dar banii sunt naţionali. Dacă vreţi, este o ultimă şansă pentru TAROM, pentru că legal nu mai putem să le dăm bani. Deci, planul ăsta de restructurare trebuie să ducă TAROM la viabilitate economică, dar legal nu mai avem voie să mai dăm bani după acest ajutor de salvare.

TAROM n-a mai făcut profit din transportul aerian din 2008, spune Chirițoiu

TAROM-ul real n-a mai avut profit din 2008. A vândut nişte active, dar, din activitatea de transport aerian, n-a mai făcut profit din 2008. Deci, evident că o companie nu poate să meargă să piardă bani 20 de ani la rând. De asta spun acum că e o ultimă şansă pentru restructurarea TAROM. Sper să ajungă la viabilitate, conform planului de restructurare. Dacă nu, vor trebui găsite alternative", a afirmat Chiriţoiu, pentru Agerpres. 

Va fi închiriată TAROM?

Deși consideră că închirierea companiei este un caz extrem, amintește că s-a întâmplat în țara vecină, Bulgaria.

”Închiderea companiei e un caz extrem, dar s-au întâmplat lucrurile astea în Bulgaria. În Ungaria s-au întâmplat situaţii de genul ăsta. Alte situaţii sunt, dacă ne uităm la Italia, de exemplu, să găseşti un investitor, un partener comercial", a subliniat președintele Consiliului Concurenței.

Compania TAROM se află în implementarea unui Plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termene, indicatori şi angajamente clare ale statului român până la finalul anului 2026. Planul de restructurare include un ajutor total de până la 95,3 milioane euro, care presupune ştergere de datorii şi injecţie de capital. Printre condiţiile impuse de Comisia Europeană se află reducerea flotei de la 18 la 14 aeronave şi scăderea numărului de rute, pentru a limita distorsiunile concurenţiale.

