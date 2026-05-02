Warren Buffett avertizează că piețele au devenit un cazinou. "Nu mai e investiție, e joc de noroc"

În pauza de prânz, miliardarul Warren Buffett a comparat „piețele cu o biserică la care este atașat un cazinou”, făcând diferența între investițiile tradiționale de tip value și entuziasmul actual pentru opțiunile pe termen foarte scurt, dar și interesul în creștere pentru piețele de predicție.

Citiţi şi: Patru elemente de care viitorul ministru al Energiei trebuie să ţină cont

„Oamenii pot trece din biserică în cazinou și invers. Aș spune că sunt mai mulți în biserică decât în cazinou, dar cazinoul a devenit foarte atractiv”, a spus el. „Dacă cumperi sau vinzi opțiuni pe o zi, asta nu mai este investiție, nici măcar speculație — este joc de noroc.”

Buffett a subliniat că apetitul pentru acest tip de „gambling” se află la un nivel maxim: „Nu am mai văzut niciodată oamenii într-o dispoziție mai pronunțat speculativă ca acum.”

În același timp, investitorul și-a exprimat nemulțumirea față de contextul actual al pieței, în condițiile în care rezervele de numerar ale Berkshire au ajuns la niveluri record.

„Nu este mediul ideal — sau contextul, mai bine spus — pentru a plasa capitalul Berkshire”, a declarat fostul CEO într-un interviu acordat Becky Quick de la CNBC.

Întrebat când va apărea momentul potrivit pentru investiții, Buffett a sugerat că acesta va veni atunci când „nimeni nu va mai răspunde la telefon”, aluzie la o eventuală corecție puternică a piețelor.