Iranul se declară pregătit pentru orice scenariu: Plan de pace sau reluarea conflictului cu Statele Unite

Iranul a anunţat, sâmbătă, că e gata de reluarea războiului sau să privilegieze diplomaţia pentru a pune capăt conflictului cu Statele Unite, subliniind că "mingea e acum în terenul SUA", relatează AFP.

"Iranul şi-a prezentat planul său mediatorului pakistanez, în scopul de a pune capăt permanent războiului impus şi acum mingea este în terenul SUA, care trebuie să aleagă între calea diplomaţiei sau continuarea unei abordări conflictuale", a declarat adjunctul ministrului de externe, Kazem Gharibabadi.

"Iranul, în scopul garantării intereselor sale naţionale şi de securitate, este gata pentru cele două opţiuni", a adăugat el, adresându-se ambasadorilor şi şefilor de misiuni diplomatice din capitala iraniană.

Un oficial militar iranian a declarat sâmbătă că reluarea războiului cu Statele Unite este "probabilă" după ce preşedintele american Donald Trump a respins o nouă ofertă din partea Teheranului de a relua negocierile de pace, potrivit AFP.

"O reluare a conflictului dintre Iran şi Statele Unite este probabilă, iar evenimentele au demonstrat că Statele Unite nu au respectat nicio promisiune sau acord", a declarat sâmbătă pentru agenţia de ştiri Fars Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forţelor Armate Khatam Al-Anbiya.

"Forţele armate sunt pe deplin pregătite pentru orice nouă aventură sau acţiune imprudentă din partea americanilor", a adăugat el.