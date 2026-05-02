Iranul se declară pregătit pentru orice scenariu: Plan de pace sau reluarea conflictului cu Statele Unite
Data publicării: 21:11 02 Mai 2026

Iranul se declară pregătit pentru orice scenariu: Plan de pace sau reluarea conflictului cu Statele Unite
Autor: Mihai Ciobanu

Teheranul a transmis sâmbătă un mesaj dual comunității internaționale, declarându-se pregătit atât pentru reluarea ostilităților, cât și pentru o soluție diplomatică în conflictul cu Washingtonul.

Iranul a anunţat, sâmbătă, că e gata de reluarea războiului sau să privilegieze diplomaţia pentru a pune capăt conflictului cu Statele Unite, subliniind că "mingea e acum în terenul SUA", relatează AFP.

"Iranul şi-a prezentat planul său mediatorului pakistanez, în scopul de a pune capăt permanent războiului impus şi acum mingea este în terenul SUA, care trebuie să aleagă între calea diplomaţiei sau continuarea unei abordări conflictuale", a declarat adjunctul ministrului de externe, Kazem Gharibabadi.

"Iranul, în scopul garantării intereselor sale naţionale şi de securitate, este gata pentru cele două opţiuni", a adăugat el, adresându-se ambasadorilor şi şefilor de misiuni diplomatice din capitala iraniană.

Un oficial militar iranian a declarat sâmbătă că reluarea războiului cu Statele Unite este "probabilă" după ce preşedintele american Donald Trump a respins o nouă ofertă din partea Teheranului de a relua negocierile de pace, potrivit AFP.

"O reluare a conflictului dintre Iran şi Statele Unite este probabilă, iar evenimentele au demonstrat că Statele Unite nu au respectat nicio promisiune sau acord", a declarat sâmbătă pentru agenţia de ştiri Fars Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forţelor Armate Khatam Al-Anbiya.

"Forţele armate sunt pe deplin pregătite pentru orice nouă aventură sau acţiune imprudentă din partea americanilor", a adăugat el.

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Iranul se declară pregătit pentru orice scenariu: Plan de pace sau reluarea conflictului cu Statele Unite
Publicat acum 1 ora si 25 minute
El Niño revine. Experţii avertizează că fenomenul ar putea aduce dezechilibre climatice, penurie şi scumpiri în Europa
Publicat acum 2 ore si 3 minute
După ce şi-a anunţat participarea la parada lui Putin, premierul slovac Fico a transmis că merge şi la Kiev și susține aderarea Ucrainei la UE
Publicat acum 2 ore si 39 minute
Guvernul Giorgiei Meloni, al doilea cel mai longeviv din istoria Italiei
Publicat acum 2 ore si 54 minute
S-a declarat stare de alertă în judeţul Bacău. Zeci de localităţi au rămas fără serviciu de salubrizare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 38 minute
Nicoleta Luciu l-a dat de gol pe soțul ei. Ce face Zsolt Csergo după 20 de ani de relație: Nu i-am cerut niciodată asta
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Publicat acum 13 ore si 30 minute
Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră
Publicat acum 12 ore si 20 minute
Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Publicat acum 13 ore si 33 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri...
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
