DCNews Stiri Internațional Guvernul Meloni devine al doilea cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene
Data publicării: 12:13 02 Mai 2026

Guvernul Meloni devine al doilea cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene
Autor: Giorgi Ichim

Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

Guvernul premierului Giorgia Meloni a devenit sâmbătă al doilea cel mai longeviv din istoria de 80 de ani a Republicii Italiene şi se confruntă acum cu obiectivul de a-şi încheia mandatul în 2027.

Prim-ministrul însăşi a sărbătorit acest fapt pe reţelele sale de socializare, declarând că îl vede nu ca pe o "realizare", ci ca pe un sentiment de responsabilitate, informează EFE, potrivit Agerpres.

"De astăzi, guvernul pe care am onoarea să-l conduc devine al doilea cel mai longeviv din istoria republicană. Nu văd acest lucru ca pe o realizare de sărbătorit, ci ca pe o responsabilitate şi mai mare faţă de italieni", a scris ea pe profilul său de Instagram.

Meloni le-a mulţumit celor care susţin guvernul şi partidul său Fraţii Italiei şi a promis că "va merge mai departe cu hotărâre".

"Vom merge mai departe cu hotărâre pentru a încheia drumul început, cu respect pentru mandatul primit de la cetăţenii italieni şi cu o singură busolă: interesul naţional", a concluzionat ea.

Meloni a devenit prima femeie în fruntea guvernului Republicii Italiene în octombrie 2022, după ce a câştigat alegerile în coaliţie cu Liga, partidul de extremă dreaptă al lui Matteo Salvini, şi cu Forza Italia, partidul conservator al lui Silvio Berlusconi, care avea să moară un an mai târziu.

Acum, guvernul ei a devenit al doilea cel mai longeviv din democraţia italiană, după 1.288 de zile de mandat, depăşit doar de al doilea guvern al lui Berlusconi (2001-2005), care a durat 1.412 zile.

Este o adevărată piatră de hotar pentru turbulenta Republică Italiană, care, în istoria sa de 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, a avut 68 de guverne, aproape toate prăbuşindu-se prematur.

Meloni se află acum în ultima parte a mandatului său, care ar trebui să se încheie în vara anului 2027, fiind susţinută de celelalte două partide de dreapta italiană, Liga şi Forza Italia.

Deşi la nivel politic executivul său a funcţionat pe fondul unei linişti interne rare, în ultima vreme a suferit unele lovituri, cum ar fi eşecul reformei constituţionale a sistemului judiciar sau demisia unor oficiali de rang înalt, precum ministrul turismului, Daniela Santanch, sau ministrul culturii, Gennaro Sangiuliano. 

