Doi ofițeri ai Serviciului de Informații din Moldova, aflați în captivitate în Rusia, eliberați. Maia Sandu: Mulțumesc președintelui Trump, României și Poloniei
Data actualizării: 17:03 28 Apr 2026 | Data publicării: 16:56 28 Apr 2026

Doi ofițeri ai Serviciului de Informații din Moldova, aflați în captivitate în Rusia, eliberați. Maia Sandu: Mulțumesc președintelui Trump, României și Poloniei
Autor: Andrei Itu

maia sandu, președinta Republicii Moldova Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. FOTO: Agerpres

Maia Sandu a transmis, marți, că fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat că spiona pentru KGB a fost trimis în Belarus în contextul unui schimb de prizonieri. Prin urmare, doi agenți ai SIS, reținuți în Federația Rusă, vor reveni în Republica Moldova.

Maia Sandu a afirmat, marți, că fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona pentru KGB a fost trimis în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri. Astfel, vor reveni la Chișinău doi agenți ai SIS, reținuți în Federația Rusă. Despre operațiunea complexă au punctat și oficialii SUA, ei„apreciază rolul semnificativ pe care l-a avut România” pe durata întregului proces. 

Maia Sandu, mulțumiri către Donald Trump, Polonia și România

"Republica Moldova a reușit să elibereze și să aducă acasă doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au fost eliberați și reîntorși autorităților noastre într-un schimb internațional de persoane.


Îi mulțumesc Președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni. Le mulțumesc tuturor partenerilor - din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri", a transmis Maia Sandu.

Maia Sandu: Alexandru Bălan, grațiat într-un schimb care a adus acasă doi ofițeri moldoveni

Maia Sandu a spus că operațiunea de eliberare a celor doi ofițeri moldoveni s-a făcut timp de mai multe luni sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate, iar unele detalii au fost ținute secrete pentru a nu compromite misiunea.

"Această operațiune este în desfășurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate, iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operațiunea, dar și viața celor doi cetățeni moldoveni.


Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Ruse, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus.


Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică - noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la 2 deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova.


Ofițerii noștri sunt în drum spre casă și îi așteptăm să ajungă cu bine! Este important ca ofițerii să treacă toate testele medicale - prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoși și primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie", a transmis Maia Sandu, pe o rețea socială.

