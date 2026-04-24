Spionul moldovean Alexandru Bălan, extrădat de România în Republica Moldova

România îl extrădează, vineri, 24 aprilie, pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova. Bărbatul în vârstă de 47 de ani este condamnat la Chișinău pentru trădare și anchetat în România pentru spionaj.

Alexandru Bălan are dublă cetățenie moldovenească și română și este „cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată, la un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova, în vederea executării unei pedepse privative de libertate”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Alexandru Bălan, extrădat prin Vama Albița

Acesta va fi predat autorităților din Republica Moldova la Punctul de Trecere al Frontierei Albița, urmare a hotărârii emise de către Curtea de Apel București.

Amintim că, în urma activităților desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrală, la data de 9 septembrie 2025, a fost dispusă reținerea lui Alexandru Bălan și ulterior arestarea preventivă a acestuia.

Furniza informații KGB-ului din Belarus

În perioada 2024-2025, Alexandru Bălan ar fi avut mai multe întâlniri la Budapesta cu agenți ai serviciilor de informații (KGB) din Belarus, primind instrucțiuni și implicându-se în activități considerate ilegale.

Datele din ancheta procurorilor arată că Alexandru Bălan ar fi colaborat cu ofițerul KGB belarus Uladzimir Varazhbitau, ajutat de alți agenți, într-o rețea care ar fi desfășurat operațiuni în mai multe state europene.

„Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova”, mai precizează polițiștii.

În luna februarie, Alexandru Bălan a fost trimis în judecată de DIICOT. El se afla în arest din 10 septembrie 2025, măsura fiind prelungită de mai multe ori de instanţele din Capitală.