Spionul moldovean Alexandru Bălan, extrădat de România în Republica Moldova
Data actualizării: 08:32 24 Apr 2026 | Data publicării: 08:24 24 Apr 2026

Spionul moldovean Alexandru Bălan, extrădat de România în Republica Moldova
Autor: Iulia Horovei

alexandru balan kgb spionaj Alexandru Bălan, fostul adjunct al serviciilor secrete din Moldova, acuzat de spionaj în favoarea KGB Belarus, extrădat de România. Sursa foto: Captură de ecran Digi24

România îl extrădează astăzi pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, condamnat la Chișinău pentru trădare și anchetat în România pentru spionaj în formă continuată pentru KGB din Belarus.

România îl extrădează, vineri, 24 aprilie, pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova. Bărbatul în vârstă de 47 de ani este condamnat la Chișinău pentru trădare și anchetat în România pentru spionaj.

Alexandru Bălan are dublă cetățenie moldovenească și română și este „cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată, la un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova, în vederea executării unei pedepse privative de libertate”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Alexandru Bălan, extrădat prin Vama Albița

Acesta va fi predat autorităților din Republica Moldova la Punctul de Trecere al Frontierei Albița, urmare a hotărârii emise de către Curtea de Apel București.

Amintim că, în urma activităților desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrală, la data de 9 septembrie 2025, a fost dispusă reținerea lui Alexandru Bălan și ulterior arestarea preventivă a acestuia.

Furniza informații KGB-ului din Belarus

În perioada 2024-2025, Alexandru Bălan ar fi avut mai multe întâlniri la Budapesta cu agenți ai serviciilor de informații (KGB) din Belarus, primind instrucțiuni și implicându-se în activități considerate ilegale. 

Datele din ancheta procurorilor arată că Alexandru Bălan ar fi colaborat cu ofițerul KGB belarus Uladzimir Varazhbitau, ajutat de alți agenți, într-o rețea care ar fi desfășurat operațiuni în mai multe state europene.

El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

„Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova”, mai precizează polițiștii.

În luna februarie, Alexandru Bălan a fost trimis în judecată de DIICOT. El se afla în arest din 10 septembrie 2025, măsura fiind prelungită de mai multe ori de instanţele din Capitală.

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
„Chupacabra s-a întors” în Ucraina, aproape de granița României.Cum arată animalul bizar surprins în curtea unei case dintr-un sat ucrainean / Video
Publicat acum 1 minut
Accident grav în Iași: O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium
Publicat acum 37 minute
Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Publicat acum 45 minute
Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’, în turneu de educație istorică
Publicat acum 47 minute
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 11 ore si 35 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Publicat acum 3 ore si 56 minute
Horoscop 24 aprilie 2026. Venus intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 1 ora si 25 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
