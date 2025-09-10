Duba Jandarmeriei care l-a transportat pe Alexandru Bălan, lovită de TIR

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat că a transmis, către KGB din Belarus, secrete de stat ale României, a fost predat la București după reținerea pe Aeroportul Internațional Timișoara.

Presa locală publică astăzi o informație neașteptată: duba de Jandarmi care l-a transportat pe Alexandru Bălan a fost lovită de un TIR. Se pare că respectiva dubă de jandarmi a fost lovită la întoarcerea spre bază. Nu se cunosc încă informații dacă se consideră că era în misiune, până la întoarcerea la bază sau dacă ieșise din misiune după ce a fost predat Alexandru Bălan.

Citește și: ”Rețea de spionaj în Europa”. Noi informații despre gruparea din care face parte Alexandru Bălan, prins în România

IPJ Timiș urmează să iasă cu o declarație pe acest subiect.

Până la București, transportul lui Alexandru Bălan a fost unul fără probleme. Pe drumul de întoarcere, însă, duba Jandarmeriei a fost lovită de un TIR, la Coșava. Aceasta a fost semnificativ avariată. Jandarmii au fost evaluați medical la fața locului, starea lor fiind stabilă. Inspectoratul de Jandarmi urmează să efectueze o anchetă internă pentru stabilirea circumstanțelor producerii coliziunii.

Nu se cunoaște dacă respectivul efectiv de jandarmi apărea a fi în misiunea de transport a lui Alexandru Bălan în momentul producerii accidentului, considerat a fi unul ”suspect” de sursa citată.

Revenim cu precizările IPJ Timiș, de îndată ce vor fi transmise.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News