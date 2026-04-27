Criza de kerosen în UE, iminentă. Când vor apărea primele probleme de aprovizionare

Comisia Europeană a lansat, luni, un avertisment despre problemele de aprovizionare cu combustibil pentru aviaţie, în situația în care eşuează negocierile asupra încheierii războiului dintre SUA şi Iran şi blocarea Strâmtorii Ormuz se prelungeşte după luna iunie, relatează agenţia EFE.

"Dacă războiul continuă şi nu se găseşte o soluţie, după luna iunie ar putea începe să apară probleme de aprovizionare" cu kerosen (combustibilul pentru avioane), a afirmat comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, într-un interviu acordat postului de televiziune privat grec Skai.

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas: "situația s-ar putea complica dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată până în iunie"

El a subliniat că "în prezent nu există o problemă în aprovizionarea" cu kerosen pe aeroporturile europene, dar dacă războiul şi instabilitatea continuă şi Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din petrolul mondial, "nu va fi redeschisă până în iunie", atunci "situaţia se va complica".

Comisarul european a mai spus că în perioada următoare ar putea surveni unele anulări de zboruri şi situaţii de acest fel deja se întâmplă, însă cauza anulărilor din prezent este creşterea preţului kerosenului, nu lipsa acestui combustibil.

Creșterea prețului kerosenului, problemă serioasă

"Ne confruntăm în prezent cu o problemă serioasă legată de creşterea preţului combustibilului pentru aviaţie", a insistat el, precizând că aproximativ 40% din costurile de operare ale unei aeronave corespund consumului de kerosen.

Comisarul Apostolos Tzitzikostas a mai zis că, dacă după luna iunie Comisia Europeană observă că piaţa de aprovizionare cu combustibil "se contractă", se va elibera combustibil din rezervele de urgenţă ale UE, cu condiţia ca această eliberare din rezerve să fie efectuată într-un mod care să nu creeze probleme suplimentare.

Tzitzikostas a amintit în acest sens că, începând de săptămâna trecută, toate statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să notifice zilnic Comisiei Europene rezervele lor de urgenţă disponibile.