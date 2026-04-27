Criza de kerosen în UE, iminentă. Când vor apărea primele probleme de aprovizionare
Data publicării: 18:57 27 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

imagine cu un avion Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Comisia Europeană a avertizat luni că, în cazul în care negocierile privind încheierea conflictului dintre SUA și Iran eșuează, iar blocarea Strâmtorii Ormuz se prelungește după luna iunie, Uniunea Europeană ar putea fi afectată de perturbări în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane.

Comisia Europeană a lansat, luni, un avertisment despre problemele de aprovizionare cu combustibil pentru aviaţie, în situația în care eşuează negocierile asupra încheierii războiului dintre SUA şi Iran şi blocarea Strâmtorii Ormuz se prelungeşte după luna iunie, relatează agenţia EFE.

"Dacă războiul continuă şi nu se găseşte o soluţie, după luna iunie ar putea începe să apară probleme de aprovizionare" cu kerosen (combustibilul pentru avioane), a afirmat comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, într-un interviu acordat postului de televiziune privat grec Skai.

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas: "situația s-ar putea complica dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată până în iunie"

El a subliniat că "în prezent nu există o problemă în aprovizionarea" cu kerosen pe aeroporturile europene, dar dacă războiul şi instabilitatea continuă şi Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din petrolul mondial, "nu va fi redeschisă până în iunie", atunci "situaţia se va complica".

Comisarul european a mai spus că în perioada următoare ar putea surveni unele anulări de zboruri şi situaţii de acest fel deja se întâmplă, însă cauza anulărilor din prezent este creşterea preţului kerosenului, nu lipsa acestui combustibil.

Creșterea prețului kerosenului, problemă serioasă

"Ne confruntăm în prezent cu o problemă serioasă legată de creşterea preţului combustibilului pentru aviaţie", a insistat el, precizând că aproximativ 40% din costurile de operare ale unei aeronave corespund consumului de kerosen.

Comisarul Apostolos Tzitzikostas a mai zis că, dacă după luna iunie Comisia Europeană observă că piaţa de aprovizionare cu combustibil "se contractă", se va elibera combustibil din rezervele de urgenţă ale UE, cu condiţia ca această eliberare din rezerve să fie efectuată într-un mod care să nu creeze probleme suplimentare.

Tzitzikostas a amintit în acest sens că, începând de săptămâna trecută, toate statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să notifice zilnic Comisiei Europene rezervele lor de urgenţă disponibile.

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Criza de kerosen în UE, iminentă. Când vor apărea primele probleme de aprovizionare
Publicat acum 31 minute
Călătoria cu metroul, 7 lei de la 1 mai: „Ghinion”, reacționează ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban
Publicat acum 32 minute
Ce urmează după moțiunea de cenzură PSD - AUR împotriva Guvernului Bolojan. Bogdan Chirieac: Exact asta se va întâmpla!
Publicat acum 38 minute
Manfred Weber (PPE), apel din Parlamentul European pentru susținerea lui Bolojan
Publicat acum 54 minute
Val de aer arctic peste România: Temperaturi de până la -5 grade Celsius și risc de îngheț pentru culturile agricole
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 27 minute
Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Zuckerman, prima reacție după ce AUR și PSD au anunțat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Planul PNL pentru a scăpa de moțiunea de cenzură PSD-AUR. Daniel Fenechiu: Nu excludem varianta alegerilor anticipate
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
Publicat acum 5 ore si 8 minute
Paradox cu moțiunea de cenzură AUR-PSD. Caramitru: De ce este absurditatea momentului
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close