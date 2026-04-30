Patru români, la bordul unei nave sechestrate de Iran: MAE confirmă că sunt în siguranță

Existau semnale că echipajului i-ar fi fost restricționat contactul cu exteriorul și accesul la telefoanele mobile.

Inițial, Ministerul Afacerilor Externe preciza că autoritățile iraniene nu confirmaseră prezența cetățenilor români la bord și că nu existau solicitări de asistență consulară.

Ulterior, la data de 30 aprilie, MAE a confirmat oficial situația pentru Digi24, precizând că cei patru români sunt în siguranță și nu au probleme de sănătate. Ambasada României la Teheran menține legătura cu autoritățile iraniene, partenerii europeni și autoritățile din Muntenegru și este pregătită să ofere asistență consulară dacă va fi necesar.

Nava MSC Francesca se numără printre cele două cargouri reținute în jurul datelor de 22-23 aprilie de Marina Gărzii Revoluționare din Iran, fiind acuzate de încălcarea legislației maritime și escortate către țărmurile iraniene.

Comunicatul MAE

„Cu privire la solicitarea dumneavoastră de presă adresată Ministerului Afacerilor Externe, vă comunicăm următoarele: Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația a patru cetățeni români, aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autoritățile iraniene.

Ambasada a întreprins demersuri pe lângă autoritățile competente locale care au transmis că cei patru cetățeni se află în siguranță și în stare bună de sănătate. Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situaţia şi sunt în contact cu autoritățile iraniene, cu omologii europeni, precum și cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor.

Totodată, precizăm că la Ambasadă nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară cu privire la acest caz. MAE reamintește și cu această ocazie că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență pe teritoriul Republicii Islamice Iran au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Teheran: +98 21 77647570”, a transmis MAE.