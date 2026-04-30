Georgiana Teodorescu, mesaj pentru Ionuț, în Parlamentul European: Din cauza WWF și Agent Green, nimeni din România nu știe acest lucru / video

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, a vorbit despre sutele de atacuri ale urșilor asupra unor cetățeni români și asupra animalelor din țara noastră.

„Datorită unor organizații precum WWF și Agent Green, în România toată lumea a auzit de Ursul Artur. Din păcate, din cauza acestor organizații și a politicilor împinse de ele până la nivel de Bruxelles, nimeni din România nu știe că pe ciobanul mâncat de viu de urs îl chema Mihai și că avea un băiețel, Ionuț, care acum crește fără tată.

În egală măsură, nimeni nu-și va aminti de fetița de 11 ani furată din curtea părinților de un urs pentru a o mânca, de fata de 14 ani atacată de urs în fața blocului sau de tânăra de 21 de ani mâncată de vie anul trecut.

După cum nimeni nu vă vorbește aici, în această clădire, de sutele de atacuri ale ursului asupra animalelor, crescătorilor de animale și fermierilor din zonele montane, submontane și chiar de podiș. Efectivul de urși real în România depășește 12.000 de exemplare. Nicio altă țară UE nu vrea să-i preia, dar toți se grăbesc să ne țină lecții despre cum trebuie să-i protejăm.

Mesajul meu de astăzi este pentru Ionuț. Să știi, dragă Ionuț, că tatăl tău, asemenea tuturor crescătorilor harnici de animale, a fost un erou. Un erou care a muncit pe brânci și și-a dat viața, din păcate, pentru că noi la Bruxelles și în Guvernul României nu am știut să facem politici în care să punem omul pe primul loc și nu ursul“, a precizat, în Parlamentul European, Georgiana Teodorescu.