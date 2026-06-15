Netanyahu spune că a salvat Israelul de ameninţarea unei „anihilări nucleare” și anunță că va candida pentru un nou mandat

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că operațiunile militare desfășurate împotriva Iranului au protejat Israelul de ceea ce el a descris drept o amenințare existențială. Afirmațiile au fost făcute după anunțarea acordului dintre Statele Unite și Iran, care urmărește încetarea conflictului din Orientul Mijlociu.

„Cel mai important lucru este că am salvat statul Israel de ameninţarea unei anihilări nucleare”, a declarat Netanyahu în cadrul unei conferințe de presă în care a apărat acțiunile militare desfășurate de Israel în Iran, Liban și Gaza.

În aceeași conferință, prima organizată după anunțul înțelegerii dintre Washington și Teheran, liderul israelian a anunțat că intenționează să participe la viitoarele alegeri parlamentare din această toamnă.

Acesta a precizat că va intra în cursa electorală „cu intenţia de a le câştiga”.

Hezbollah anunță confruntări cu armata israeliană în sudul Libanului

În paralel, gruparea Hezbollah a susținut luni că a respins o incursiune israeliană în sudul Libanului, în pofida acordului anunțat între Washington și Teheran, care, potrivit Iranului, ar urma să contribuie la încheierea conflictelor din regiune.

Conform unui comunicat al mișcării șiite, luptătorii Hezbollah „au făcut baraj (...) cu rachete şi drone” împotriva unei forțe israeliene, „formată dintr-un excavator şi două tancuri Merkava”, care „avansa” în apropierea localității Kfartebnit, lângă Nabatieh.

Tot luni, o dronă israeliană a lovit un autoturism în aceeași zonă. Agenția Națională de Știri din Liban a relatat că atacul s-a soldat cu moartea șoferului. Potrivit informațiilor disponibile, acesta a fost primul atac mortal raportat după anunțarea acordului dintre Statele Unite și Iran, notează Agerpres.