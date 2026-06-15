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DCNews Stiri Ciprian Dobre îi rămâne fidel lui Ilie Bolojan și nu-l susține pe Adrian Veștea

Ciprian Dobre îi rămâne fidel lui Ilie Bolojan și nu-l susține pe Adrian Veștea

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 15 Iun 2026
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ciprian dobre si ilie bolojan
Foto: Facebook Ciprian Dobre

Ciprian Dobre, deputat din partea Partidului Național Liberal, spune că nu îl susține pe Adrian Veștea.

Deputatul Ciprian Dobre, ales parlamentar din partea PNL în anul 2024 în circumscripția Mureș, președinte al Curții de Arbitraj al PNL, a anunțat, luni seara, că nu-l susține pe Adrian Veștea în funcția de premier, spunând că decizia este una „corectă față de votanții“ PNL.

„Astăzi, PNL are responsabilitatea tranșării crizei politice de la nivelul național.

Nu cred ca e bine să aruncăm cu cuvintele în spațiul public.

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Îmi doresc să ne comportăm cu maturitate în fața următorului moment.

Am decis să nu-l susțin în acest demers pe colegul nostru Adrian Veștea.

Cred că este decizia corectă față de PNL și față de votanții acestuia.

După voturi sau decizii rămân faptele“, a scris Ciprian Dobre pe Facebook.

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