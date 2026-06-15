Premier desemnat și amenințat cu excluderea din partid: Veștea își anunță decizia

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Se va ajunge la excluderea lui Adrian Veștea din PNL, la un eventual Congres?

Cristian Buican (PNL Vâlcea) a cerut în ședința PNL excluderea lui Adrian Veștea din partid. Acesta a cerut o decizie care să prevadă faptul că dacă un membru PNL care nu are aprobarea partidului, dar acceptă poziții guvernamentale, să fie exclus.

Ar fi o premieră ca Partidul Național Liberal să discute excluderea unui premier liberal, pentru că până acum acest lucru nu s-a întâmplat nicăieri.

Adrian Veștea a zis că va rămâne liberal, indiferent de ce decizie se va lua.

„Cred că astăzi ar trebui să fie o temă pe care cineva ar trebui să o abordeze, fiindcă România are nevoie de alte lucruri și ar trebui să ne raportăm la România, nu la Adrian Veștea, care, cu bune și cu rele, de-a lungul timpului, a făcut foarte multe lucruri în Partidul Național Liberal și continuă să o facă.

Le-am spus colegilor mei că, indiferent de decizia pe care o vor lua, eu rămân un liberal, fiindcă sunt un liberal vechi și nu m-am gândit niciodată că voi pleca din Partidul Național Liberal. Dacă vor avea o altă opțiune, este decizia lor, dar eu în continuare voi rămâne un liberal. Ar fi o situație fără precedent. Acest lucru nu s-a întâmplat nicăieri în lume. Dar poți să știi ce se întâmplă?”, a zis Adrian Veștea.

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că nu-și va depune mandatul mergând până la capăt cu procedura de învestire în Parlament. Veștea a plecat de la ședința conducerii PNL întrucât era invitat la o emisiune de la Antena 1.

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