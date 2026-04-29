Care sunt semnele apariției problemelor la nivel osos și articular

Despre sănătatea sistemului osos și a articulațiilor

Sistemul osos este componenta rigidă, formată din cele 206 oase ale adultului, iar sistemul articular cuprinde structurile de legătură care permit segmentelor rigide să se miște unul față de celălalt.

Din punct de vedere structural, oasele sunt alcătuite dintr-o matrice organică de colagen, care le oferă flexibilitate, și o componentă minerală solidă, formată în principal din fosfat de calciu, care le conferă duritate. Articulațiile sunt mult mai diverse în compoziție deoarece sunt de mai multe feluri, precum cartilajul articular care acoperă capetele oaselor pentru a reduce frecarea, ligamentele care unesc oasele între ele, capsulele articulare și lichidul sinovial, acesta din urmă cu rol de lubrifiant natural.

Sistemul osos și articulațiile formează scheletul corpului uman, pe care se atașează mușchii, însă acestea îndeplinesc și alte roluri fiziologice fundamentale, cum ar fi protejarea unor organe extrem de delicate, precum creierul, inima sau plămânii. Mai mult, oasele funcționează ca un rezervor mineral pentru întregul organism și eliberează calciu în sânge ori de câte ori este nevoie pentru funcționarea inimii sau a sistemului nervos. În interiorul oaselor mari se găsește și măduva roșie, locul unde sunt produse globulele roșii și celulele sistemului imunitar.

Preocuparea pentru sănătatea sistemului osteoarticular ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare deoarece, spre deosebire de alte țesuturi, degradarea acestuia este silențioasă și ireversibilă. Oasele își ating densitatea maximă în jurul vârstei de 30 de ani, după care urmează un declin natural care poate duce la osteoporoză și la fracturi grave în absența unei îngrijiri adecvate. În mod similar, cartilajul articular nu se poate regenera singur odată ce a fost distrus prin uzură sau traumatisme, ceea ce duce la dureri cronice și la pierderea mobilității.

Sănătatea sistemului osos și a articulațiilor este o investiție pe termen lung care începe din copilărie și continuă pe tot parcursul maturității, deoarece stilul de viață modern aduce provocări semnificative prin factori precum sedentarismul, fumatul sau consumul excesiv de alimente procesate, iar toate acestea pot afecta sănătatea structurală prin inflamație și interferențe cu metabolismul mineralelor. O atenție constantă acordată nutriției, greutății corporale și mișcării este felul prin care ne putem menține independența fizică și calitatea vieții până la vârste înaintate.

Care sunt simptomele problemelor osteoarticulare

Simptomele problemelor osteoarticulare pot varia considerabil în funcție de cauza specifică, fie că este vorba despre o degenerare treptată, o inflamație sau o deficiență de minerale, însă cele mai frecvente semne de alarmă apar sub forma unor modificări ale confortului fizic și ale capacității de mișcare.

Durerea este cel mai comun simptom și poate îmbrăca forme diferite. În cazul articulațiilor, aceasta poate apărea ca o senzație de arsură sau junghi în timpul mișcării, care se ameliorează în repaus (specific artrozei), sau poate fi o durere persistentă, care se intensifică noaptea sau dimineața devreme (specific proceselor inflamatorii precum artrita). În cazul problemelor osoase, durerea este, de obicei, profundă și surdă, și uneori resimțită în tot corpul în perioadele de oboseală.

Rigiditatea articulară, resimțită mai ales după perioade de inactivitate sau la trezirea din somn, reprezintă un alt simptom major. Dacă ai nevoie de câteva minute de încălzire pentru a te putea mișca normal după ce te ridici din pat, acesta este un semn că lichidul sinovial sau cartilajul nu mai funcționează optim. Rigiditatea articulară poate fi însoțită de o limitare a amplitudinii de mișcare, când observi că nu mai poți întinde complet un braț sau că nu te mai poți apleca cu aceeași ușurință ca înainte.

Semnele vizibile și auditive includ umflarea (edemul), roșeața și creșterea temperaturii locale în zona unei articulații, ceea ce indică de cele mai multe ori o inflamație activă. De asemenea, apariția unor zgomote articulare, cum sunt trosniturile (crepitațiile), poate semnala frecarea os pe os cauzată de subțierea cartilajului.

În cazul oaselor, simptomele sunt mult mai subtile și apar, de cele mai multe ori, când afecțiunea este deja avansată. De exemplu, o scădere progresivă în înălțime, modificarea posturii (apariția unei cocoașe) sau o fragilitate neobișnuită, care duce la traumatisme minore sau chiar fracturi, sunt semne clare ale scăderii densității osoase.

Este important de reținut că, deși multe dintre aceste simptome sunt puse pe seama înaintării în vârstă, ele nu ar trebui ignorate, deoarece intervenția timpurie poate încetini semnificativ evoluția multor boli cronice.

Ce probleme comune pot apărea la nivel osos și articular

1. Artroza

Artroza, cunoscută și sub numele de osteoartrită, este cea mai frecvent întâlnită afecțiune articulară la nivel mondial și reprezintă uzura cronică a cartilajului care căptușește capetele oaselor. Într-o articulație sănătoasă, acest cartilaj neted și elastic permite alunecarea oaselor fără frecare. În artroză, cartilajul se subțiază, devine rugos și se macină treptat, până când oasele ajung să se atingă direct, ceea ce provoacă durere și modificări structurale ale articulației.

Artroza apare din cauza unui dezechilibru între stresul mecanic exercitat asupra articulației și capacitatea limitată a cartilajului de a se reface. Uzura este accelerată de presiunea constantă, cum este cazul greutății corporale excesive, sau de traumatismele repetate. Degradarea țesutului provoacă o inflamație locală a membranei sinoviale și generează episoade de durere și disconfort care se accentuează odată cu evoluția afecțiunii.

Simptomele reprezentative se instalează treptat și încep de obicei cu o durere de tip mecanic, care se manifestă în timpul activității fizice și se calmează în momentele de repaus. Un alt semn caracteristic este rigiditatea resimțită dimineața sau după perioade lungi de imobilitate, senzație care dispare după primele minute de mișcare. Pe măsură ce boala progresează, pot apărea zgomote articulare specifice sub formă de trosnituri, reducerea vizibilă a amplitudinii mișcărilor și, în final, deformarea estetică și funcțională a articulației afectate.

Incidența artrozei crește semnificativ după 50 de ani, pe măsură ce țesuturile își pierd elasticitatea naturală, însă ea poate afecta persoane de toate vârstele. Artroza apare frecvent la persoanele care suferă de obezitate, deoarece articulațiile portante precum genunchii sau șoldurile sunt supuse unei sarcini mecanice disproporționate. De asemenea, boala poate apărea prematur la sportivi sau la persoane cu profesii solicitante din punct de vedere fizic, în urma unor traumatisme vechi sau a suprasolicitării constante a unor anumite grupe articulare.

2. Artrita

Artrita este un termen generic care descrie inflamația uneia sau a mai multor articulații. Este un concept diferit de artroză prin natura sa predominant inflamatorie și, de cele mai multe ori, sistemică. În timp ce artroza este o problemă de uzură mecanică, artrita reprezintă un grup de peste o sută de afecțiuni în care are loc degradarea structurilor articulare prin inflamație activă.

Apariția artritei depinde de tipul specific al bolii, însă cele mai frecvente mecanisme implică o eroare a sistemului imunitar sau o tulburare metabolică. În cazul artritei reumatoide, corpul atacă propriile țesuturi, mai precis membrana sinovială care căptușește articulația, ceea ce duce la acumularea de lichid și distrugerea progresivă a osului și a cartilajului. Artrita microcristalină, cum este guta, apare din cauza incapacității organismului de a procesa corect acidul uric, care cristalizează în interiorul articulației și provoacă o reacție inflamatorie agresivă.

Artrita poate afecta persoane de toate vârstele, inclusiv copiii în cazul artritei juvenile, așadar durerile articulare nu sunt rezervate exclusiv bătrâneții. Formele autoimune apar frecvent la adulții tineri sau de vârstă mijlocie, și sunt mai des întâlnite în rândul femeilor din cauza factorilor hormonali și genetici. Există și forme de artrită infecțioasă care pot apărea brusc la orice persoană când o bacterie pătrunde în articulație, sau artrite reactive care se instalează ca urmare a unei infecții localizate în altă parte a corpului.

Simptomul reprezentativ ale artritei este durerea persistentă care nu dispare complet nici în repaus și care tinde să se agraveze în a doua parte a nopții. Articulațiile afectate devin vizibil umflate, roșii și calde la atingere, iar rigiditatea matinală este una de lungă durată, ce persistă deseori peste o oră. În formele sistemice, pacienții se confruntă și cu simptome generale precum oboseala accentuată, febra ușoară sau scăderea poftei de mâncare, ceea ce semnalează faptul că întregul organism luptă împotriva unui proces inflamator activ.

3. Osteoporoza

Osteoporoza este o afecțiune sistemică a scheletului caracterizată prin scăderea densității minerale osoase și deteriorarea țesutului osos, proces care transformă oasele din structuri rezistente în unele fragile și poroase.

Apariția osteoporozei este strâns legată de dezechilibrul procesului de remodelare osoasă, un mecanism natural prin care corpul înlocuiește constant țesutul vechi cu unul nou. În mod normal, până în jurul vârstei de 30 de ani, formarea osoasă depășește resorbția, însă ulterior acest echilibru se inversează. Osteoporoza apare atunci când pierderea de substanță osoasă este prea rapidă sau când procesul de reconstrucție este deficitar, lăsând în urmă o matrice osoasă rară și fragilă, similară unui fagure de miere cu spații largi.

Această boală afectează cu precădere femeile aflate la postmenopauză, din cauza scăderii bruște a nivelului de estrogen, hormonul care are un rol protector esențial asupra masei osoase. Totuși, osteoporoza poate afecta și bărbații, în special după vârsta de 70 de ani, sau persoanele tinere care suferă de tulburări endocrine, boli digestive care împiedică absorbția calciului sau care urmează tratamente îndelungate cu medicamente precum corticosteroizii. Factorii genetici, sedentarismul, fumatul și consumul insuficient de vitamina D și calciu sunt elemente care pot grăbi instalarea bolii indiferent de sex sau vârstă.

Simptomele osteoporozei sunt inexistente în stadiile incipiente, motiv pentru care diagnosticul este, de cele mai multe ori, tardiv. Primele semne clinice apar de obicei atunci când coloana vertebrală începe să fie afectată de micro-fracturi de compresie, manifestate prin dureri de spate cronice, o scădere progresivă în înălțime și adoptarea unei posturi cocoșate. Cel mai grav semn rămâne fractura de fragilitate, localizată frecvent la nivelul șoldului, al încheieturii mâinii sau al vertebrelor, moment în care boala este deja într-un stadiu avansat.

4. Osteofite

Osteofitele, cunoscute în limbaj popular sub denumirea de „ciocuri”, reprezintă excrescențe osoase anormale care se dezvoltă la marginile oaselor, de regulă în zona articulațiilor sau a coloanei vertebrale. Acestea reprezintă un răspuns de adaptare al organismului care încearcă să stabilizeze o articulație degradată. Ele apar ca o reacție de reparare a osului subiacent atunci când cartilajul este distrus de artroză sau presiune constantă, iar organismul încearcă să mărească suprafața osului pentru a distribui mai bine sarcina.

Deși se pot forma la orice persoană supusă unui stres mecanic prelungit, osteofitele afectează în special persoanele de peste 60 de ani, și sunt un indicator clar al procesului de îmbătrânire articulară sau al unor posturi vicioase menținute ani la rând.

Simptomele depind de localizare, însă cel mai des includ durere locală la mișcare, rigiditate și, în cazuri mai severe, amorțeală sau furnicături dacă excrescența apasă pe un nerv învecinat. Multe osteofite rămân asimptomatice și sunt descoperite întâmplător la radiografii.

5. Traumatisme

Traumatismele osteoarticulare sunt leziuni bruște provocate de forțe externe, care depășesc rezistența naturală a țesuturilor și pot afecta oasele, ligamentele, tendoanele sau cartilajul. Acestea apar în urma unor evenimente violente, cum ar fi căderile, accidentele rutiere sau mișcările bruște de torsiune în timpul activităților fizice, și pot provoca fracturi, luxații sau entorse.

Traumatismele pot afecta pe oricine, indiferent de vârstă, dar au o incidență crescută în rândul tinerilor activi și al sportivilor, precum și al vârstnicilor, la care o cădere banală poate cauza o fractură din cauza fragilității osoase.

Simptomele sunt imediate și intense, și includ durere acută, umflarea rapidă a zonei afectate, apariția echimozelor sau a vânătăilor, deformarea vizibilă a membrului și incapacitatea totală sau parțială de a folosi articulația sau segmentul osos respectiv.

Metode de prevenție

În ceea ce privește prevenția, baza este reprezentată de nutriția specifică și activitatea fizică adaptată.

O dietă bogată în calciu și magneziu, susținută de un nivel optim de vitamina D obținut prin expunere la soare sau suplimentare, este esențială pentru a preveni osteoporoza. Consumul de acizi grași omega-3 are un rol important în limitarea proceselor inflamatorii articulare, iar hidratarea constantă asigură volumul necesar de lichid sinovial pentru lubrifierea cartilajelor.

Controlul greutății corporale rămâne cea mai eficientă metodă de a preveni artroza, deoarece reduce presiunea mecanică asupra genunchilor și șoldurilor.

Exercițiile de tip rezistență și antrenamentele care îmbunătățesc echilibrul, precum yoga sau pilates, contribuie la întărirea musculaturii care susține scheletul și la prevenirea căderilor ce pot cauza traumatisme.

Tratament

Tratamentul propriu-zis al afecțiunilor deja instalate este adaptat de medic în funcție de gravitatea și tipul bolii.

În fazele incipiente și moderate, se apelează frecvent la terapia farmacologică și se utilizează antiinflamatoare pentru gestionarea durerii și medicamente specifice, cum sunt bifosfonații pentru osteoporoză sau agenții biologici pentru artritele autoimune. O componentă importantă a tratamentului este și kinetoterapia, care prin programe de mișcare controlată ajută la menținerea mobilității articulare fără a suprasolicita țesuturile bolnave.

În stadiile avansate, când tratamentul conservator nu mai oferă rezultate, se recurge la intervenții invazive. Infiltrările intra-articulare cu acid hialuronic sau plasmă pot oferi o ameliorare semnificativă a simptomelor și o mai bună lubrifiere. Dacă distrugerea articulară este completă, chirurgia devine soluția finală prin artroplastie, respectiv înlocuirea articulației uzate cu o proteză artificială.

Indiferent de metodă, succesul oricărui tratament depinde de implicarea activă a pacientului în gestionarea posturii, a efortului și a dietei, ceea demonstrează că sănătatea structurală este un proces continuu de întreținere și adaptare.

Suplimente alimentare pentru sistemul osteoarticular

Suplimentele alimentare pentru sistemului osteoarticular reprezintă astăzi o componentă importantă în gestionarea sănătății pe termen lung, deoarece oferă un suport biochimic necesar acolo unde dieta modernă sau procesele naturale de îmbătrânire sunt deficitare. Aceste preparate sunt nutrienți concentrați care vizează regenerarea matricei osoase, menținerea vâscozității lichidului sinovial și protejarea cartilajului împotriva stresului oxidativ și mecanic. Eficiența lor depinde, însă, de alegerea compușilor potriviți.

Printre cele mai des utilizate suplimente pentru articulații se numără glucozamina și condroitina, de obicei administrate împreună datorită efectului lor sinergic. Acestea sunt componente naturale ale cartilajului care ajută la reținerea apei în țesutul articular și asigură elasticitatea și rezistența la compresie. Alături de ele, colagenul (în special cel de tip II sau variantele hidrolizate) este recomandat pentru capacitatea sa de a furniza aminoacizii necesari reconstrucției țesutului conjunctiv.

Pentru componenta osoasă, combinația formată din calciu, vitamina D3 și vitamina K2 rămâne de bază, deoarece asigură prezența calciului în organism, dar și transportul și fixarea sa corectă în oase, evitând depunerea pe artere.

Beneficiile acestor suplimente sunt multiple și se manifestă în principal prin reducerea gradului de rigiditate și ameliorarea durerilor cronice, ceea ce oferă pacientului o mai mare libertate de mișcare. În cazul sistemului osos, suplimentarea corectă poate încetini semnificativ pierderea densității minerale, reducând riscul de fracturi osteoporotice. La nivel articular, utilizarea constantă a unor compuși precum acidul hialuronic oral sau extractele de tip MSM contribuie la reducerea inflamației și la îmbunătățirea lubrifierii interne, ceea ce se traduce printr-o scădere a consumului de antiinflamatoare de sinteză.

Durata tratamentului este un aspect foarte important, deoarece sistemul osteoarticular are un metabolism mult mai lent comparativ cu alte țesuturi. Pentru ca un supliment să producă modificări structurale detectabile sau o ameliorare stabilă a simptomelor, este necesară o administrare de lungă durată, de regulă în cure de minim trei luni, repetate de două sau trei ori pe an. Rezultatele nu apar instantaneu, ele sunt observate abia după primele patru sau șase săptămâni de utilizare constantă.

Suplimentele alimentare pentru sistemul osteoarticular servesc drept ajutor în menținerea mobilității, însă ele trebuie integrate într-un stil de viață echilibrat. Deși beneficiile lor sunt susținute de numeroase studii, utilizarea lor trebuie să fie personalizată în funcție de nevoile specifice ale fiecărui individ, sub îndrumarea unui specialist, pentru a asigura o absorbție optimă și a evita interacțiunile nedorite.