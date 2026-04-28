Elena Lasconi își caută consilier personal! Iată ce salariu oferă și de ce calități ai nevoie

Prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook, Elena Lasconi, actual primar al municipiului Câmpulung și fost candidat la președinție, a anunțat că este în căutarea unui consilier personal la Primăria Câmpulung.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV-ul pe e-mail, iar candidații trebuie să aibă calități precum empatie, onestitate, abilități de comunicare și competențe digitale. De asemenea, aceasta a menționat și salariul pe care îl oferă în funcție de studii și vechime.

„Fii parte din dezvoltarea Câmpulungului!

Dacă iubești Câmpulungul te invit să faci parte din echipa mea în calitate de consilier personal al primarului.

Aștept CV-ul tău pe e-mail: primarie@primariacampulung.ro.

Ce calități caut: empatie, bunătate, onestitate, comunicare excelentă în social media, cunoaștere sisteme de operare computer, editare video și cea mai importantă, iubire pentru comunitate și Câmpulung”, a scris Elena Lasconi.

Ce salariu oferă

„Salariul net, conform legii, este între 3000 lei și 3639 lei, în funcție de vechime, pentru studii medii. Pentru studii superioare salariul net se încadrează, în funcție de vechime, între 3899 lei și 4806 lei.

Te aștept în echipa mea! Succes!”, a scris Elena Lasconi pe pagina de Facebook.