DCNews Stiri Șarpe de 1,5 metri, scos de jandarmi din compartimentul motor al unei mașini
Data publicării: 18:42 26 Apr 2026

Șarpe de 1,5 metri, scos de jandarmi din compartimentul motor al unei mașini
Autor: Elena Aurel

compartiment motor masina Sursa foto: Freepik, @oulaphone

Jandarmii din judeţul Tulcea au scos un şarpe din compartimentul motor al unui autoturism.

Un şarpe de 1,5 metri a fost capturat de către jandarmii din judeţul Tulcea din compartimentul motor al unui autoturism, informează, duminică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ).

"În urma unui apel primit prin SNUAU 112, jandarmii au intervenit în localitatea Malcoci, unde a fost semnalată prezenţa unui şarpe. Echipajul ajuns la faţa locului a identificat reptila, de aproximativ 1.5 metri, în zona grilei de aerisire, în compartimentul motor al unui autoturism. Şarpele a fost capturat în siguranţă şi ulterior eliberat în mediul natural, fără a pune în pericol persoanele din zonă", a transmis Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ). 

Jandarmii recomandă oamenilor că evitate să se apropie sau să încerce capturarea reptilelor pe cont propriu, să păstreze distanţa şi apeleze numărul unic de urgenţă 112 în astfel de situaţii. De asemenea, recomandă verificarea periodic a zonelor din jurul locuinţei şi a autoturismelor staţionate mai mult timp.

VEZI ȘI: Mașină cuprinsă de flăcări în Capitală, în urma unui accident rutier

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Alergare sau mers pe bandă înclinată: Ce să alegi pentru a slăbi mai eficient
Publicat acum 18 minute
De ce este scump curentul în România. Cauzele prezentate de Dumitru Chisăliţă: Mitul „mai mult solar = mai ieftin” a fost demontat
Publicat acum 35 minute
CSM București s-a calificat în Final4-ul Champions League. Cristina Neagu: "Avem șanse mari să jucăm finala"
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Un nou scandal de trucare a meciurilor din fotbalul italian. Șeful arbitrilor a demisionat
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Șarpe de 1,5 metri, scos de jandarmi din compartimentul motor al unei mașini
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 37 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 8 ore si 24 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 13 ore si 39 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 11 ore si 9 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 51 minute
PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
