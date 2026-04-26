Șarpe de 1,5 metri, scos de jandarmi din compartimentul motor al unei mașini

Un şarpe de 1,5 metri a fost capturat de către jandarmii din judeţul Tulcea din compartimentul motor al unui autoturism, informează, duminică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ).

"În urma unui apel primit prin SNUAU 112, jandarmii au intervenit în localitatea Malcoci, unde a fost semnalată prezenţa unui şarpe. Echipajul ajuns la faţa locului a identificat reptila, de aproximativ 1.5 metri, în zona grilei de aerisire, în compartimentul motor al unui autoturism. Şarpele a fost capturat în siguranţă şi ulterior eliberat în mediul natural, fără a pune în pericol persoanele din zonă", a transmis Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ).

Jandarmii recomandă oamenilor că evitate să se apropie sau să încerce capturarea reptilelor pe cont propriu, să păstreze distanţa şi apeleze numărul unic de urgenţă 112 în astfel de situaţii. De asemenea, recomandă verificarea periodic a zonelor din jurul locuinţei şi a autoturismelor staţionate mai mult timp.

VEZI ȘI: Mașină cuprinsă de flăcări în Capitală, în urma unui accident rutier