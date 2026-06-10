Exporturile auto ale Chinei explodează: Creștere de 73% în mai, pe fondul cererii pentru vehicule electrice și a majorării prețurilor la combustibil

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Exporturile auto ale Chinei au crescut cu 73% în luna mai, pe fondul cererii ridicate pentru vehicule electrice și al scumpirii carburanților.

Exporturile chineze de autoturisme au crescut în ritm anual cu 73% în mai, la aproximativ 809.000 unităţi, arată datele publicate miercuri de Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM), majorarea preţurilor la benzină şi motorină, în urma războiului din Iran, sporind interesul pentru vehicule electrice (EV), transmite AP.

Exporturile de vehicule electrice şi hibride plug-in au crescut cu peste 50% în mai, la aproximativ 435.000 unităţi, sau mai mult de jumătate din total. În aprilie au fost exportate 796.000 autoturisme produse în China.

Producătorii auto din China au accelerat vânzările pe plan global

Confruntaţi cu o concurenţă acerbă şi o piaţă internă supraaglomerată, producătorii auto din China au accelerat vânzările pe plan global.

În China, cea mai mare piaţă auto din lume, vânzările de autoturisme au scăzut în ritm anual cu 23,4% în mai, la 1,44 milioane unităţi, a şaptea lună de declin consecutiv, conform datelor CAAM. Vânzările de maşini echipate cu motoare pe combustie, inclusiv pe benzină şi motorină, s-au redus în ritm anual cu aproape 42%, în timp ce a crescut ponderea EV.

Analiştii UBS se aşteaptă ca anul acesta exporturile chineze de autoturisme să crească cu aproximativ 40%, iar avansul pe segmentul EV ar putea ajunge la 80%.

"Preţul ridicat al petrolului cu siguranţă a dus la un interes mai ridicat în vehicule electrice", a apreciat Paul Gong, de la UBS. Acesta a adăugat că în primele cinci luni din acest an creşterea exporturilor chineze de autoturisme a fost mai solidă decât se estima, în timp ce vânzările pe plan intern au fost sub aşteptări.

Una din patru maşini noi vândute anul trecut pe plan global a fost electrică

Conform datelor Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA), aproximativ una din patru maşini noi vândute anul trecut pe plan global a fost electrică, procentul urmând să crească anul acesta.

Vânzările EV ar putea atinge 23 milioane şi ar putea reprezenta aproximativ 30% din toate maşinile vândute în 2026, potrivit IEA.

China este cel mai mare producător global de vehicule electrice.

BYD, cel mai mare producător EV din China, a vândut în afara ţării pese 160.000 de unităţi în mai, un avans anual de 80%. Obiectivul este de a vinde 1,5 milioane vehicule peste hotare anul acesta, ceea ce ar reprezenta o expansiune de peste 40% faţă de cele 1,05 milioane vândute anul trecut. Compania a depăşit anul trecut Tesla, devenind mai mare producător global de vehicule electrice după vânzări, conform Agerpres.

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