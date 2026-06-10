Cum încearcă Prințul William să ajute oamenii fără adăpost cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Prințul William al Marii Britanii. Sursa foto: Agerpres

Prințul William al Marii Britanii vrea să folosească Inteligența Artificială (AI) pentru a identifica din timp persoanele aflate în risc de a rămâne fără locuință și pentru a preveni acest fenomen.

Prinţul William, moştenitorul tronului Regatului Unit, care a făcut din lupta împotriva condiţiilor necorespunzătoare de locuit o cauză centrală a activităţii sale publice, a anunţat miercuri că instrumentele de Inteligenţă Artificială (AI) vor fi mobilizate de fundaţia sa Homewards pentru a contribui la evitarea situaţiilor în care anumite persoane ajung să trăiască pe străzi, informează AFP.

Să ajungi o persoană fără adăpost „nu este o fatalitate, ci o situaţie pe deplin evitabilă, previzibilă”, a declarat prinţul William la o masă rotundă pe această temă la „Tech Week” de la Londra, un eveniment far din acest sector de activitate.

Aproape jumătate de milion de persoane fără adăpost în Regatul Unit

Fundaţia Homewards, care a înregistrat peste 430.000 de persoane fără adăpost în Regatul Unit, dintre care jumătate sunt copii, lansează miercuri o iniţiativă în această ţară pentru a îmbunătăţi utilizarea datelor cu scopul de a detecta „semnale de alertă clare cu mult timp înainte” ca o persoană să îşi piardă locuinţa.

Concret, acest lucru s-ar putea traduce prin partajarea datelor despre finanţele, contribuţiile sociale şi sănătatea unei persoane între diferite instituţii.

Cum ar putea ajuta AI problema

„AI va ajuta (...) la identificarea intervenţiilor care vor funcţiona cu adevărat" pentru a permite evitarea situaţiilor în care anumite persoane ajung pe străzi, a explicat Zahra Bahrololoumi, director general al Salesforce din Regatul Unit şi Irlanda, o companie de tehnologie care participă la acest proiect.

Este posibil „să se mobilizeze volume enorme de date”, a adăugat Dan Hughes, de la asociaţia LandAid, un alt partener al fundaţiei Homewards, care a vorbit şi el la „Tech Week” de la Londra. Însă trebuie „să se vegheze ca utilizarea acestor informaţii să nu aducă atingere vieţii private”, a avertizat el.

Dacă „datele şi tehnologiile pe care putem să le implementăm” le vor permite „oamenilor să rămână în casele lor, să îşi păstreze locurile de muncă, în sânul comunităţilor lor, alături de familia lor, de şcoala lor”, atunci acest lucru este "infinit preferabil", a insistat Prinţul William, notează Agerpres.

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