DCNews Stiri Internațional Cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit insula Hokkaido
Data publicării: 08:48 27 Apr 2026

Cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit insula Hokkaido

cutremur

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a lovit insula Hokkaido, în nordul Japoniei, luni dimineață devreme, au indicat agenții americane și japoneze, scrie AFP.

Seismul s-a produs puțin înainte de ora 05:30 (duminică, 21:30 GMT) în sudul insulei Hokkaido, la o adâncime de aproximativ 80 de kilometri, conform Agenției meteorologice japoneze (JMA) și Serviciului geologic al Statelor Unite (USGS). Nu a fost emisă nicio alertă de tsunami, potrivit Agerpres.

Acest cutremur are loc la mai puțin de o săptămână după ce JMA a avertizat asupra unui risc crescut de cutremure de mare intensitate (cu magnitudinea de 8,0 sau mai mare), în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care s-a produs în largul coastelor prefecturii Iwate, în nordul Japoniei, lunea trecută. (Claudia Calotă)

