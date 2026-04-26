40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl. Unde erai când ai aflat de catastrofa nucleară?

Pe 26 aprilie 1986, la centrala nucleară de la Cernobîl, o explozie violentă urmată de un incendiu masiv a eliberat în atmosferă cantități uriașe de material radioactiv. În primele ore, autoritățile sovietice au încercat să ascundă amploarea tragediei, însă norul radioactiv s-a răspândit rapid în Europa, ajungând inclusiv în România.

Astăzi, la patru decenii distanță, impactul acelui moment continuă să fie resimțit. Mii de oameni au fost evacuați, zone întregi au rămas nelocuite, iar efectele asupra sănătății și mediului sunt încă studiate.

Pentru mulți dintre cei care trăiau atunci în Europa de Est, vestea a venit fragmentat, prin zvonuri, prin radiouri străine sau prin tăcerea tensionată a autorităților. Pentru alții, a fost începutul unei temeri colective care a definit o epocă.

O întrebare pentru cititori: memoria unei clipe istorice

Astăzi, la 40 de ani de la tragedie, nu vorbim doar despre istorie, ci și despre amintiri personale. Fiecare dintre noi are o poveste legată de acel moment: o știre auzită la radio, o discuție în familie, o teamă pe care poate atunci nu am înțeles-o pe deplin.

Unde erați când ați aflat despre Cernobîl? Cum v-ați amintit acel moment?

Vă invităm să lăsați un comentariu în secțiunea dedicată, de sub aceasă știre și să împărtășiți amintirea voastră. Pentru că istoria nu trăiește doar în cărți, ci și în poveștile celor care au fost martorii ei.