Ce se întâmplă cu programul Rabla în 2026. Ministrul Mediului, precizări
Data publicării: 13:49 27 Apr 2026

Ce se întâmplă cu programul Rabla în 2026. Ministrul Mediului, precizări
Autor: Darius Mureșan

masini vechi, programul rabla Sursa foto: Freepik, @user21585500

Ministrul Mediului a vorbit despre programul Rabla și a explicat în ce stadiu se află.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat recent la TVR Info că ministerul pe care îl conduce a înaintat Ministerului Finanțelor un proiect de buget care cuprinde mai multe programe importante. 

„Noi am trimis un draft de buget către Ministerul Finanțelor care cuprinde scenariul pe care noi l-am propus și un proiect pentru Rabla și banii necesari pentru un proiect lansat anul acesta pe zona de baterii. Deci nu fotovoltaice, baterii, stocare. Așteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanțelor ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanțelor și să putem începe aceste proiecte care sunt importante”, a spus Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, ministerul așteaptă să afle care este suma pe care Ministerul Finanțelor o poate aloca.

„Așteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanțelor, ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanțelor și să putem începe aceste proiecte, care sunt importante, sunt foarte importante”, a explicat Diana Buzoianu.

Proiectele în discuție sunt legate de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, instituția care finanțează programe precum Rabla și alte inițiative pentru mediu și energie verde. Ministra Mediului susține că echipele tehnice sunt pregătite să colaboreze cu Ministerul Finanțelor pentru clarificarea și stabilirea bugetului necesar. 

„Noi avem toate echipele tehnice care sunt dispuse să meargă în orice zi să discute și ne-am arătat disponibilitatea să mergem să avem această discuție pe bugetul AFM”, a explicat Diana Buzoianu.

