Nicușor Dan, mesaj pentru Donald Trump după atacul de la dineul corespondenților

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate către Statele Unite și către Donald Trump, după incidentul armat produs la dineul corespondenților de la Casa Albă.

Șeful statului a reacționat public pe platforma X, unde a condamnat violența politică și a subliniat susținerea României pentru partenerul american.

Mesajul Președintelui Dan

În postarea sa, Nicușor Dan a descris incidentul drept un atac grav nu doar asupra persoanelor vizate direct, ci și asupra principiilor democratice.

„România este ferm alături de Statele Unite astăzi. Atacul îngrozitor de la dineul corespondenților reprezintă un atac nu doar la adresa președintelui Trump și echipei sale, ci asupra democrației.

Suntem ușurați că Președintele, Prima Doamnă, și toți cei prezenți sunt în siguranță. Reacția rapidă a forțelor de ordine reflectă puterea instituțiilor americane. Violența politică nu își are locul în societățile noastre. România, un aliat NATO puternic și prieten al poporului american, își transmite întreaga solidaritate”, a scris Nicușor Dan pe X.

Înaintea acestui mesaj, și ministrul de Externe Oana Țoiu a condamnat public atacul produs în Statele Unite, exprimând sprijin pentru autoritățile americane.

Ce s-a întâmplat la Casa Albă

În timpul dineului corespondenților de la Casa Albă, unde se aflau Donald Trump, Prima Doamnă Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și alți oficiali, un bărbat înarmat a deschis focul.

Sala a fost evacuată de urgență, iar participanții s-au adăpostit inclusiv sub mese pentru a se proteja. Atacatorul a fost neutralizat rapid de forțele de ordine, însă nu înainte de a trage asupra unui ofițer. Acesta purta vestă antiglonț și nu a fost rănit grav.

