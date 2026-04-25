Quando știi că ai aflat adevărul într-o relație? Psihologul Radu Leca explică senzația ciudată
Data actualizării: 23:47 25 Apr 2026 | Data publicării: 23:47 25 Apr 2026

EXCLUSIV Când știi că ai aflat adevărul într-o relație? Psihologul Radu Leca explică senzația ciudată
Autor: Roxana Neagu

Asumarea costă experiență, încredere și caracter, spune psihologul Mihail Jianu, care explică ce ar presupune adevărul într-o relație.

Dacă despre minciuna în relație, psihologii Radu Leca, Mihail Jianu, terapeutul Ovidiu Yang și jurnalista Dana Iancu au multe de spus, când a venit vorba despre adevăr, s-a lăsat tăcerea în platoul DCNews pentru mai multe secunde. 

”Cum se simte adevărul într-o relație?” a ridicat problema jurnalista Dana Iancu. A urmat tăcere. ”Haideți, vă rog, nu toată lumea minte” a insistat ea. ”Adevărul, într-o relație, este stingher, pentru că ar fi trebuit să vină de la început, de la cei șapte ani de acasă, să spunem lucrurile așa cum sunt, fără frica consecințelor” a răspuns psihologul Mihail Jianu, remarcând: ”Copiii nu sunt învățați să-și asume, să piardă”. 

Adevărul este liniște

Terapeutul Ovidiu Yang consideră că adevărul, într-o relație, este o stare ”atât de rar întâlnită”: ”Am încercat să-mi aduc aminte cum se simte. Adevărul se simte foarte bine, dar e subtil, e ca o liniște, un nor care se mișcă încet, dar este acolo” oferind siguranță. ”Din spațiul acesta, de fapt, vorbim despre iubire adevărată” mai spus life coach-ul. 

Pe de altă parte, psihologul Radu Leca este de părere că ”Adevărul este anxietate. Noi trăim, în cuplu, în minciună și, când primim adevărul, simțim ceva în neregulă între noi, pe care creierul nostru îl interpretează ca fiind anxietate. Când simți anxietate în cuplu, atunci știi că ai dat de adevăr”. 

