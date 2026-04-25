Accident pe A1 între un microbuz și un camion: 4 persoane rănite

Patru persoane au fost rănite în urma unui accident care a avut loc, sâmbătă, pe autostrada A1, în localitatea Belinţ, în care au fost implicate un autoturism de transport persoane şi un camion, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş.

"Un bărbat de 73 de ani a condus un autoturism de transport persoane 8+1 dinspre municipiul Timişoara înspre localitatea Margina pe autostrada A1, iar la km 465, în dreptul localităţii Belinţ, a intrat în coliziune cu un camion condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani", se arată în informarea de presă transmisă de IPJ Timiş.

În urma impactului, au rezultat patru victime, respectiv conducătorul autoturismului de 73 de ani şi trei pasageri în acelaşi autoturism cu vârste de 45 de ani de ani, 17 ani şi 18 ani.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, menţionează sursa citată.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, potrivit Agerpres.

