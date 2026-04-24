Spania ar putea fi pedepsită de SUA prin suspendarea din NATO. Ce scrie într-un e-mail intern al Pentagonului
Data actualizării: 10:18 24 Apr 2026 | Data publicării: 10:17 24 Apr 2026

Spania ar putea fi pedepsită de SUA prin suspendarea din NATO. Ce scrie într-un e-mail intern al Pentagonului
Autor: Andrei Itu

spania madrid donald trump iran Steagul Spaniei și președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres/Freepik/Colaj DCNews, Iulia Horovei

Statele Unite ale Americii ar putea să pedepsească Spania prin suspendarea din NATO, conform unui mail al Pentagonului, dar care sunt motivele?

Un e-mail intern al Pentagonului a scos în evidență opțiunile pe care le au la dispoziție Statele Unite ale Americii pentru a-i pedepsi pe aliații NATO pe care îi vede vinovați pentru că nu au acordat sprijin operațiunilor americane în războiul cu Iranul.

Spania și Marea Britanie, vizate de pedepse deoarece nu au acordat sprijin SUA 

Suspendarea Spaniei din NATO și revizuirea poziției Statelor Unite privind pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland sunt menționate într-un e-mail intern al Pentagonului, a declarat pentru Reuters un oficial american, notează Times of Israel.

Posibilele măsuri sunt detaliate într-o notă ce exprimă nemulțumirea cu privire la reticența ori refuzul unor aliați de a acorda Statelor Unite ale Americii drepturi de acces, staționare și survol, cunoscute sub denumirea de ABO, în contextul războiului cu Iranul, a afirmat oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a dezvălui conținutul e-mailului.

În acesta se afirmă că ABO este „baza absolută pentru NATO”, conform oficialului, care a mai spus că variantele au circulat la nivel înalt în cadrul Pentagonului.

O opțiune din e-mail menționează suspendarea țărilor „dificile” din poziții importante ori prestigioase în cadrul NATO, a declarat oficialul.

Se retrage SUA din NATO? Ce scrie în mail

Emailul nu sugerează însă că Statele Unite ale Americii s-ar putea retrage din NATO, notează Reuters. Totodată, nu propune închiderea bazelor americane din Europa.

Oficialul a refuzat să zică dacă printre opțiuni se numără și o diminuare a numărului de militari americani desfășurați în Europa.

Chestionat despre email, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a spus: „Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda a tot ceea ce Statele Unite au făcut pentru aliații noștri din NATO, ei nu au fost alături de noi.”

„Departamentul de Război se va asigura că președintele are opțiuni credibile pentru ca aliații noștri să nu mai fie un tigru de hârtie și să își facă, în schimb, partea. Nu avem alte comentarii privind deliberările interne în acest sens”, a zis Wilson.

Lista SUA cu „aliați buni” și „aliații răi” din NATO

Casa Albă a făcut o listă pe care statele NATO sunt împărțite în „aliați buni” și „aliați răi”, iar administrația lui Donald Trump vrea și pregătește sancțiuni pentru partenerii ce au refuzat să sprijine războiul cu Iranul, scria Politico în urmă cu două zile.

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
„Chupacabra s-a întors” în Ucraina, aproape de granița României.Cum arată animalul bizar surprins în curtea unei case dintr-un sat ucrainean / Video
Publicat acum 1 minut
Accident grav în Iași: O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium
Publicat acum 37 minute
Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Publicat acum 45 minute
Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’, în turneu de educație istorică
Publicat acum 47 minute
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 11 ore si 35 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Publicat acum 3 ore si 56 minute
Horoscop 24 aprilie 2026. Venus intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 1 ora si 25 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
