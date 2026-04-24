Spania ar putea fi pedepsită de SUA prin suspendarea din NATO. Ce scrie într-un e-mail intern al Pentagonului

Un e-mail intern al Pentagonului a scos în evidență opțiunile pe care le au la dispoziție Statele Unite ale Americii pentru a-i pedepsi pe aliații NATO pe care îi vede vinovați pentru că nu au acordat sprijin operațiunilor americane în războiul cu Iranul.

Spania și Marea Britanie, vizate de pedepse deoarece nu au acordat sprijin SUA

Suspendarea Spaniei din NATO și revizuirea poziției Statelor Unite privind pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland sunt menționate într-un e-mail intern al Pentagonului, a declarat pentru Reuters un oficial american, notează Times of Israel.

Posibilele măsuri sunt detaliate într-o notă ce exprimă nemulțumirea cu privire la reticența ori refuzul unor aliați de a acorda Statelor Unite ale Americii drepturi de acces, staționare și survol, cunoscute sub denumirea de ABO, în contextul războiului cu Iranul, a afirmat oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a dezvălui conținutul e-mailului.

În acesta se afirmă că ABO este „baza absolută pentru NATO”, conform oficialului, care a mai spus că variantele au circulat la nivel înalt în cadrul Pentagonului.

O opțiune din e-mail menționează suspendarea țărilor „dificile” din poziții importante ori prestigioase în cadrul NATO, a declarat oficialul.

Se retrage SUA din NATO? Ce scrie în mail

Emailul nu sugerează însă că Statele Unite ale Americii s-ar putea retrage din NATO, notează Reuters. Totodată, nu propune închiderea bazelor americane din Europa.

Oficialul a refuzat să zică dacă printre opțiuni se numără și o diminuare a numărului de militari americani desfășurați în Europa.

Chestionat despre email, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a spus: „Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda a tot ceea ce Statele Unite au făcut pentru aliații noștri din NATO, ei nu au fost alături de noi.”

„Departamentul de Război se va asigura că președintele are opțiuni credibile pentru ca aliații noștri să nu mai fie un tigru de hârtie și să își facă, în schimb, partea. Nu avem alte comentarii privind deliberările interne în acest sens”, a zis Wilson.

Lista SUA cu „aliați buni” și „aliații răi” din NATO

Casa Albă a făcut o listă pe care statele NATO sunt împărțite în „aliați buni” și „aliați răi”, iar administrația lui Donald Trump vrea și pregătește sancțiuni pentru partenerii ce au refuzat să sprijine războiul cu Iranul, scria Politico în urmă cu două zile.