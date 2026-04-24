Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 56: Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul. Londra și Parisul văd progrese pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Update 4: Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul. Trump vrea "cea mai bună înţelegere" cu Iranul

Israelul şi Libanul au prelungit armistiţiul cu trei săptămâni la o întâlnire la Casa Albă, intermediată de preşedintele american Donald Trump, care a declarat că este pregătit să aştepte "cea mai bună înţelegere" pentru a pune capăt conflictului său cu Iranul, relatează vineri Reuters.

Agenţia de presă britanică aminteşte că luptele dintre Israel şi gruparea libaneză proşiită Hezbollah, sprijinită de Iran, au fost unul dintre numeroasele puncte de blocaj în rezolvarea conflictului regional mai amplu, care durează de opt săptămâni, alături de ambiţiile nucleare ale Iranului şi de controlul asupra crucialei Strâmtori Ormuz.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a declarat că acordul a venit după ce s-a întâlnit cu ambasadorii şi reprezentanţii Israelului şi Libanului în Biroul Oval, potrivit dpa.

"Întâlnirea a decurs foarte bine! Statele Unite vor lucra cu Libanul pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah. Armistiţiul dintre Israel şi Liban va fi prelungit cu TREI SĂPTĂMÂNI", a scris el. "A fost o mare onoare să particip la această întâlnire istorică!", a adăugat preşedintele american.

Trump a adăugat că intenţionează să le fie gazdă "în viitorul apropiat" atât preşedintelui libanez Joseph Aoun, cât şi prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Israelul atacă Libanul la câteva ore după armistiţiul anunţat de Trump

Totuşi, Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au lansat vineri un atac împotriva unui lansator de rachete despre care au spus că a tras de mai multe ori dinspre Liban către teritoriul israelian, la doar câteva ore după armistiţiul anunţat de preşedintele american Donald Trump, relatează EFE.

Potrivit canalului Telegram al armatei israeliene, zona israeliană atacată a fost satul de frontieră Shtula din nordul Israelului. IDF nu a specificat dacă presupusul atac din Liban a avut loc înainte sau după armistiţiul anunţat de Casa Albă.

IDF a mai anunţat că a atacat "un alt lansator de rachete încărcat şi gata de tragere" care "reprezenta o ameninţare pentru soldaţii IDF şi Statul Israel".

Aceste atacuri vin după prelungirea armistiţiului anunţat de Trump în urma negocierilor de la Casa Albă dintre diplomaţii libanezi şi israelieni, dar după ce ambasadorul israelian la Naţiunile Unite, Danny Danon, a declarat că armistiţiul "nu este de 100%".

În timpul negocierilor de joi, Hezbollah - absentă de la Washington - a lansat mai multe atacuri împotriva nordului Israelului, pe care armata le-a interceptat. Miliţia susţinută de Iran, deşi este responsabilă pentru atacurile lansate din Liban împotriva Israelului, nu a participat la negocierile de pace.

În acest sens, guvernul libanez a respins ideea ca Iranul să acţioneze în numele său în cadrul contactelor pe care le are cu Statele Unite în Pakistan şi a optat pentru un dialog direct cu Israelul, o opţiune pe care Hezbollah o respinge.

Unitate iraniană

Revenind la Iran, Trump a continuat să afirme că SUA aveau un avantaj clar în impasul naval din Strâmtoarea Ormuz.

La o zi după ce Iranul şi-a etalat controlul asupra acestui coridor maritim cheie, Trump a respins ameninţarea reprezentată de "micile nave şmechereşti" ale Iranului şi a spus că el crede că Teheranul are probleme în a încheia o înţelegere deoarece conducerea sa se află în criză.

Joi, Trump a declarat că Marina SUA are ordin să "deschidă focul şi să doboare" orice ambarcaţiune iraniană care plasează mine în strâmtoare. Dar navigaţia prin strâmtoare a rămas practic blocată, iar capturarea de către Iran a două nave de marfă uriaşe a fost o aducere aminte a faptului că SUA se luptă să menţină controlul asupra strâmtorii, iar Teheranul continuă să cauzeze probleme pieţelor petroliere şi să pună presiuni majore asupra economiei globale.

În plus, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a respins joi afirmaţiile lui Trump privind haosul în conducerea iraniană, descriind-o drept "operaţiuni media" ale inamicului menite să submineze cu răutate unitatea şi securitatea Iranului.

"Unitatea va deveni mai puternică şi mai solidă, iar inamicii vor deveni mai slabi şi mai umiliţi", a avertizat Khamenei într-o postare pe X, în contextul în care ayatollahul nu a apărut în public de când a preluat conducerea de la tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în timpul atacurilor americane în primele zile ale războiului care a început pe 28 februarie.

Trump a declarat săptămâna aceasta că va prelungi pe termen nelimitat ceea ce a fost iniţial un armistiţiu de două săptămâni cu Iranul pentru a permite discuţii de pace suplimentare, care nu au fost încă programate.

"Nu mă grăbiţi", a spus preşedintele american când a fost întrebat cât timp este dispus să aştepte un acord de pace pe termen lung. "Vreau să fac cea mai bună înţelegere... Vreau să fie veşnică", a adăugat Trump.

El a exclus totodată utilizarea armelor nucleare, spunându-le reporterilor că acestea sunt inutile, deoarece SUA au "decimat" Iranul cu arme convenţionale.

"Nu, nu le-aş folosi. O armă nucleară nu ar trebui să fie niciodată permisă de nimeni", a răspuns Trump la întrebarea unui reporter la Casa Albă.

Separat, înainte de anunţul de joi de la Washington, Israelul a avertizat că este gata să reia atacurile asupra Iranului.

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a declarat că Israelul aşteaptă "undă verde" din partea SUA pentru a relua războiul, spunând că, dacă o va face, va începe prin a-l viza pe Khamenei şi "va readuce Iranul la Epocă de Piatră", conform Agerpres.

Update 3: Coreea de Sud asigură 74,62 milioane de barili de țiței pentru luna mai

Coreea de Sud a asigurat 74,62 milioane de barili de țiței pentru luna viitoare, echivalentul a aproximativ 87% din importurile sale lunare medii de petrol de anul trecut, a anunțat guvernul, în timp ce Seulul încearcă să stabilizeze aprovizionarea cu energie pe fondul războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Șeful de cabinet al președintelui Lee Jae Myung, Kang Hoon-sik, a declarat că țara și-a redus, de asemenea, dependența de importurile de țiței din Orientul Mijlociu, principalul său furnizor, de la 69% la 56%.

Update 2: Rusia, printre țările „prietene” cărora Iranul le-a acordat scutire de taxe de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a acordat unor țări „prietene”, inclusiv Rusiei, o scutire de taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit agenției de presă de stat ruse RIA Novosti.

„Am oferit excepții pentru anumite țări. Nu știu ce se va întâmpla în viitor”, a declarat ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali, pentru publicație.

„În prezent, Ministerul nostru de Externe încearcă să utilizeze excepțiile prevăzute pentru țările prietene, de exemplu Rusia”, a adăugat Jalali.

Teheranul a avansat planuri de a introduce tarife pentru navigația prin strâmtoare, pe fondul războiului SUA și Israel.

Update 1: Armistițiul „fragil”, amenințat pe fondul schimburilor de lovituri dintre Israel și Hezbollah

În ultimele 24 de ore, au fost observate schimburi de focuri cu armament ușor între Israel și Hezbollah.

Hezbollah a lansat o armă antitanc asupra forțelor israeliene, însoțită de o salvă de rachete. Israelul afirmă că nu au existat victime, dar a confirmat că un rezervist a fost rănit într-un atac separat cu dronă.

Israelul a efectuat lovituri aeriene și susține că a ucis trei membri Hezbollah care încercau să doboare una dintre dronele sale. Luptele s-au intensificat pe parcursul întregii zile, escaladând din confruntări care au început în urmă cu câteva zile.

Armata libaneză afirmă că, la doar câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului, Israelul bombarda deja zone din sudul Libanului.

Forțele israeliene au rămas în sudul Libanului pe tot parcursul perioadei, distrugând sate pentru a crea o zonă tampon în spatele a ceea ce ele numesc „Linia Galbenă”.

Presa israeliană relatează că utilizarea tot mai frecventă de către Hezbollah a dronelor controlate prin cabluri de fibră optică complică situația pentru forțele israeliene, deoarece acestea nu pot fi bruiate electronic.

Știre inițială:

Ministrul britanic al apărării, John Healey, şi omoloaga sa franceză, Catherine Vautrin, au îndemnat joi liderii militari din mai multe ţări reuniţi la Londra să ajungă la un plan comun pentru securizarea strâmtorii Ormuz, declarându-se "încrezători" în privinţa "progreselor", notează AFP.

Această reuniune, care a durat două zile miercuri şi joi, a avut ca obiectiv înfiinţarea unei "misiuni multinaţionale cu vocaţie defensivă care va consolida încrederea marinei comerciale şi, dacă va fi necesar, va permite deminarea (strâmtorii) şi protejarea navelor după încetarea ostilităţilor", a precizat John Healey.

"Milioane de oameni" se bazează pe un rezultat pozitiv al întâlnirii, a adăugat el. "Nu-i putem dezamăgi!", a insistat ministrul.

Peste 44 de ţări de pe toate continentele au participat la reuniune, a declarat Ministerul britanic al Apărării.

Conferinţa are loc în urma unui summit care a reunit pe 17 aprilie aproximativ 50 de participanţi, inclusiv aproximativ 30 de şefi de stat şi de guvern.

La finalul summitului, preşedintele francez Emmanuel Macron a menţionat înfiinţarea unei "misiuni neutre, complet separate de beligeranţi" pentru a securiza navigaţia în strâmtoarea Ormuz. premierul britanic Keir Starmer precizând că "peste 12 ţări" s-au oferit să contribuie la o astfel de forţă "paşnică şi defensivă".

Ambele ţări au subliniat că această forţă va fi desfăşurată doar după ce se va instaura o pace durabilă în regiune.

"Suntem încrezători că se pot face progrese reale"

Într-un comunicat publicat joi, John Healey şi Catherine Vautrin au salutat armistiţiul cu Iranul, a cărui prelungire a fost anunţată marţi de preşedintele american Donald Trump.

"Sperăm că acest armistiţiu va dura şi va fi consolidat şi că va duce la o încetare definitivă a ostilităţilor", au declarat miniştrii.

"Suntem încrezători că se pot face progrese reale", au adăugat ei.

Miniştrii au precizat că un "grup de planificare operaţională" pentru a restabili libertatea de navigaţie în strâmtoarea Ormuz - practic blocată de la începutul atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului pe 28 februarie - a prezentat miercuri un raport, care a servit drept bază pentru reuniune.

Misiunea planificatorilor militari reuniţi la Londra "este de a traduce consensul diplomatic stabilit de liderii noştri în opţiuni militare concrete, cu un plan comun şi coordonat care vizează garantarea libertăţii de navigaţie în strâmtoare şi susţinerea unui armistiţiu durabil", au declarat miniştrii.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, Iranul a orchestrat o paralizare aproape completă a strâmtorii Ormuz, un pasaj între Golf şi Oceanul Indian crucial pentru exporturile de hidrocarburi din regiune. Această blocadă a dus la o creştere bruscă a preţurilor petrolului şi gazelor, având un impact semnificativ asupra economiei globale, conform Agerpres.

