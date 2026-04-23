Trump ordonă Marinei să „tragă și să distrugă orice ambarcațiune” care amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz

Declarațiile liderului american vin pe fondul unei crize majore în Golful Persic, unde una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii este aproape blocată. Trump susține că Statele Unite au „control total” asupra strâmtorii, în timp ce Iranul respinge ferm orice posibilitate de redeschidere în condițiile actuale.

Ordin direct: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Donald Trump a transmis un mesaj fără echivoc: Marina SUA trebuie să acționeze imediat împotriva oricărei nave implicate în minarea apelor.

„Nu trebuie să existe nicio ezitare”, a scris acesta, precizând totodată că a ordonat intensificarea operațiunilor de deminare „la un nivel triplu față de cel actual”.

Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Washingtonul încearcă să forțeze Iranul să redeschidă complet Strâmtoarea Ormuz. SUA au instituit deja o blocadă navală asupra porturilor iraniene din regiune, ca măsură de retorsiune.

Traficul petrolier, la un minim istoric

Trump a afirmat că „nicio navă nu poate intra sau ieși fără aprobarea Marinei Statelor Unite”, și descrie zona drept „închisă ermetic” până la încheierea unui acord cu Teheranul.

Potrivit United States Central Command, cel puțin 31 de nave au fost deja întoarse din drum sau redirecționate către porturi, ca parte a blocadei.

Strâmtoarea Ormuz, care în mod normal asigură tranzitul a aproximativ 20% din petrolul mondial, funcționează la o capacitate drastic redusă. Dacă în perioadele de pace peste 100 de nave tranzitau zilnic zona, în prezent numărul a scăzut la doar câteva unități pe zi.

Datele furnizate de LSEG arată că miercuri au traversat strâmtoarea doar opt nave, dintre care trei petroliere.

Iranul respinge orice compromis

De cealaltă parte, autoritățile iraniene rămân inflexibile. Președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că redeschiderea rutei maritime este „imposibilă” atât timp cât blocada americană este menținută.

Criza are loc în contextul unui armistițiu fragil între cele două părți, care urma să expire în această săptămână, dar a fost prelungit unilateral de către Trump. Cu toate acestea, măsurile recente indică o escaladare clară, iar perspectivele unei soluții diplomatice rămân incerte.