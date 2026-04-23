DCNews Stiri Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 55: Trump spune că navele confiscate de Iran în Strâmtoarea Ormuz nu încalcă armistițiul
Data actualizării: 09:58 23 Apr 2026 | Data publicării: 08:46 23 Apr 2026

Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 55: Trump spune că navele confiscate de Iran în Strâmtoarea Ormuz nu încalcă armistițiul
Autor: Andrei Itu

stramtoarea ormuz donald trump Strâmtoarea Ormuz/ președintele american Donald Trump. Colaj DCNews, Sursa foto: Agerpres

Urmărește, în format LIVE TEXT, cele mai recente evoluții ale conflictului din Orientul Mijlociu, aflat în ziua 55.

Update 3 - Un emisar spercial al lui Trump plănuieşte înlocuirea Iranului cu Italia la Campionatul Mondial 2026

 Paulo Zampolli, trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale (SEGP), a propus înlocuirea Iranului cu Italia la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026 (11 iunie - 16 iulie) din Statele Unite, Mexic şi Canada, scrie ziarul Financial Times, citat de DPA.

Ziarul a publicat declaraţii ale lui Zampolli, un om influent din administraţia americană, în care acesta vrea ca Italia, ţara sa de origine, să ia locul Iranului la Mondial.

Confirm că le-am sugerat lui Trump şi Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt originar din Italia şi ar fi un vis să-i văd pe Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri mondiale, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea, a fost citat Zampolli.

Demersul are şi o motivaţie politică, de repararea a relaţiilor tensionate dintre preşedintele Trump şi prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Cei doi lideri au schimbat critici, recent, în urma atacurilor verbale lui Trump asupra Papei Leon al XIV-lea.

Participarea Iranului la Cupa Mondială a fost pusă la îndoială în ultimele săptămâni din cauza războiului cu SUA.

Infantino a reafirmat săptămâna trecută că Iranul va participa la turneu, declarând pentru CNBC: Echipa iraniană va veni cu siguranţă. El a subliniat importanţa participării acestei ţări la Cupa Mondială.

Cele trei meciuri din grupă ale Iranului, împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului, sunt programate la Seattle şi Los Angeles. FIFA a respins cererea Iranului de a muta jocurile sale în Mexic.

SGEP este o funcţie creată în martie 2025 special pentru Zampolli, care în această calitate, acţionează ca o punte de legătură între Casa Albă şi diverse guverne sau lideri internaţionali.

Update 2 - Iranul execută un bărbat condamnat pentru legături cu o grupare de opoziţie în exil

Autorităţile iraniene au executat un bărbat condamnat atât pentru legături cu gruparea de opoziţie în exil Mujahideen-e-Khalq (MEK), cât şi pentru colaborare cu serviciile de informaţii israeliene, a anunţat joi Mizan Online, website-ul puterii judiciare de la Teheran, transmite Reuters.

Bărbatul a fost identificat drept Soltanali Shirzadi Fakhr, acesta fiind membru de mult timp al MEK, potrivit Mizan Online, care precizează că bărbatul a fost găsit vinovat de cooperare cu contraspionajul israelian.

Sentinţa sa de condamnare la moarte a fost confirmată de Curtea Supremă iraniană şi pusă în aplicare după ce procedurile juridice au fost încheiate.

Miercuri, un alt iranian, Mehdi Farid, a fost executat prin spânzurare pentru colaborare cu serviciile de informaţii israeliene. Mizan Online nu a precizat data arestării bărbatului şi nici când s-a desfăşurat procesul său.

Teheranul a procedat la mai multe execuţii de la declanşarea războiului cu Israelul şi Statele Unite, pe 28 februarie. O încetare a focului pentru două săptămâni a intrat în vigoare pe 8 aprilie. Autorităţile iraniene au anunţat marţi că au executat un bărbat condamnat pentru că a colaborat cu Israelul şi SUA.

Potrivit organizaţiilor pentru apărarea drepturilor omului, Iranul este a doua ţară din lume ca număr de execuţii, după China.

Update 1 - Trump consideră că navele confiscate de Iran în Strâmtoarea Ormuz nu încalcă armistițiul

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de AFP, a spus că preşedintele american Donald Trump nu crede că este o încălcare a armistiţiului confiscarea a două nave de către Iran.

"Nu, pentru că nu erau nave americane şi nici nave israeliene. Erau două nave internaţionale", a declarat purtătoarea de cuvânt pentru Fox News când a fost întrebată dacă sechestrarea a încălcat armistiţiul dintre Statele Unite ale Americii şi Iran.

Iranienii "nu controlează strâmtoarea Ormuz. Ceea ce vedem este piraterie"

Ea a subliniat, de asemenea, că iranienii "nu controlează strâmtoarea Ormuz. Ceea ce vedem este piraterie".

De asemenea, Donald Trump nu a hotărât un termen limită pentru ca Iranul să facă o propunere, a mai spus miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, la o zi după ce preşedintele american a anunţat prelungirea pe termen nelimitat a armistiţiului.

donald trump
iran
armistitiu
nave sechestrate
