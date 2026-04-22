DCNews Stiri Donald Trump dă timp Iranului: Nu a stabilit o dată pentru a primi o propunere
Data publicării: 23:36 22 Apr 2026

Donald Trump dă timp Iranului: Nu a stabilit o dată pentru a primi o propunere
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Trump "nu a stabilit un termen limită pentru a primi o propunere din partea Iranului", precizează purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Donald Trump nu a stabilit un termen limită pentru ca Iranul să facă o propunere, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, la o zi după ce preşedintele american a anunţat prelungirea pe termen nelimitat a armistiţiului, notează AFP și Agerpres.

"Preşedintele nu a stabilit un termen limită pentru a primi o propunere din partea Iranului", a declarat Karoline Leavitt jurnaliştilor acreditaţi la Casa Albă, precizând că, "în definitiv, calendarul va fi stabilit" de Donald Trump.

donald trump
sua
iran
razboi
casa alba
