Donald Trump dă timp Iranului: Nu a stabilit o dată pentru a primi o propunere

Donald Trump nu a stabilit un termen limită pentru ca Iranul să facă o propunere, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, la o zi după ce preşedintele american a anunţat prelungirea pe termen nelimitat a armistiţiului, notează AFP și Agerpres.

"Preşedintele nu a stabilit un termen limită pentru a primi o propunere din partea Iranului", a declarat Karoline Leavitt jurnaliştilor acreditaţi la Casa Albă, precizând că, "în definitiv, calendarul va fi stabilit" de Donald Trump.

