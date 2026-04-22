Donald Trump dă timp Iranului: Nu a stabilit o dată pentru a primi o propunere

Trump "nu a stabilit un termen limită pentru a primi o propunere din partea Iranului", precizează purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.
Donald Trump nu a stabilit un termen limită pentru ca Iranul să facă o propunere, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, la o zi după ce preşedintele american a anunţat prelungirea pe termen nelimitat a armistiţiului, notează AFP și Agerpres.
"Preşedintele nu a stabilit un termen limită pentru a primi o propunere din partea Iranului", a declarat Karoline Leavitt jurnaliştilor acreditaţi la Casa Albă, precizând că, "în definitiv, calendarul va fi stabilit" de Donald Trump.
CITEȘTE ȘI - Donald Trump citește din Biblie, în plin conflict în Iran și tensiuni cu Papa Leon (VIDEO)
de Anca Murgoci
