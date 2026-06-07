Imagini cu furtuna de pe litoral VIDEO

A fost alertă de Cod Portocaliu pe litoral, în această după-amiază. Meteorologii au avertizat cu privire la averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului/vijelie (70 - 90 km/h), grindină de medii și

mari dimensiuni (2-4 cm).

A fost vizat județul Constanta: Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Lumina, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu,

Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Ciocârlia, Cuza Voda, Saligny, Mereni, Seimeni, Bărăganu, Tortoman, Siliștea.

Pagini de Facebook dedicate litoralului românesc au publicat imagini video cu furtuna:

Echipe ale Primăriei Constanţa au intervenit pe mai multe străzi din municipiu pentru a remedia problemele provocate de ploile abundente, iar circulaţia a fost reluată în toate zonele afectate, a informat instituţia, duminică, printr-un comunicat de presă.

S-a intervenit pentru eliberarea carosabilului pe străzi pe care au căzut crengi rupte, iar pe o stradă au fost necesare lucrări pentru remedierea unor branşamente electrice avariate.