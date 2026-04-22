Donald Trump citește din Biblie, în plin conflict în Iran și tensiuni cu Papa Leon (VIDEO)

Preşedintele american Donald Trump a citit, marţi, un pasaj biblic într-un videoclip preînregistrat şi care a fost difuzat la un eveniment religios, în contextul războiului din Iran şi al atacurilor sale împotriva Papei Leon al XIV-lea, informează EFE.

Trump citește din Biblie în Biroul Oval

President Trump read 2 Chronicles 7:11–22 during "America Reads the Bible," joining nearly 500 leaders in a weeklong event honoring America’s 250th anniversary. pic.twitter.com/M8CYnr2zkz — Fox News (@FoxNews) April 21, 2026

Intervenţia lui Trump a făcut parte din forumul „America citeşte Biblia” convocat de zeci de oratori şi credincioşi, între care unii membri ai cabinetului republican, care încearcă să promoveze citirea cărţii de căpătâi a creştinismului.

Textul citit de Trump relatează momentul în care Dumnezeu îi răspunde regelui Solomon după construirea templului, asigurându-l că i-a auzit rugăciunile, dar avertizându-l că prosperitatea poporului va depinde de credinţa sa.

Donald Trump, conflict cu Papa Leon

Citirea unor pasaje din Biblie de către republican vine la o săptămână după ce Trump a stârnit controverse cu atacurile sale la adresa Papei Leon al XIV-lea, pe care l-a acuzat că este „slab” faţă de Iran, deoarece suveranul pontif a pus la îndoială acţiunile administraţiei americane în războiul în desfăşurare din Orientul Mijlociu.

Trump a primit critici chiar şi din partea unor persoane apropiate partidului său pentru confruntarea sa cu Leon al XIV-lea şi, de asemenea, pentru postarea unei imagini generate de inteligenţa artificială care îl înfăţişează pe post de Iisus care vindecă un bărbat rănit, notează Agerpres.

