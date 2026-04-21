Giorgia Meloni, despre conflictul cu Trump: Prietenia înseamnă să spui ce gândeşti chiar şi atunci când nu eşti de acord

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a păstrat calmul în faţa criticilor dure din partea preşedintelui american Donald Trump, comentează marţi dpa și Agerpres.

Vorbind în marja unui târg de mobilă de la Milano, marţi, Meloni a declarat că nu a fost "dezamăgită" de cuvintele lui Trump, ci se aştepta la ele.

Disputa îşi are originea în criticile dure ale lui Trump la adresa apelurilor repetate ale Papei Leon al XIV-lea la pace. Meloni a descris respectivele critici ca fiind "inacceptabile".

Ulterior, Trump a acuzat-o că nu are curaj şi a declarat că este "şocat" de Melonia. Ea "nu mai era aceeaşi persoană", a spus liderul de la Casa Albă.

La târgul de mobilă, şefa guvernului italian a subliniat că doar a spus ce gândeşte.

"Cred că curajul înseamnă să spui ce gândeşti chiar şi atunci când nu eşti de acord, iar prietenia înseamnă să spui ce gândeşti chiar şi atunci când nu eşti de acord", a adăugat ea.

"Acest lucru nu schimbă sprijinul meu ferm pentru unitatea occidentală şi nici nu schimbă relaţiile dintre Italia şi Statele Unite. Acestea fiind spuse, sunt o persoană obişnuită să spună ce gândeşte", a adăugat Meloni.

Întrebată, Meloni a mai spus că nu a vorbit cu preşedintele SUA "recent".