Incidentul cu drona marină explodată în Portul Constanța putea fi evitat. Generalul Mircea Mîndrescu, pentru DC NEWS: Vin vremuri grele. Haideți să ne trezim!

Generalul (r) Mircea Mîndrescu a explicat, în exclusivitate pentru DC NEWS, cum putea fi evitat incidentul cu drona marină care a explodat în Portul Constanța. Acesta a spus ce îi lipsește cu desăvârșire României și de ce, până când nu obținem noi capabilități militare, țara noastră rămâne vulnerabilă în acest context, cu un război la graniță.

"Avem nevoie de capacități navale care trebuie să fie la Marea Neagră, care trebuie să aibă în vedere lupta aeriană - ne uităm la drone ce se poate întâmpla, la suprafața apei, și, de asemenea, nu trebuie să neglijăm absolut deloc capabilitățile anti-submarin, pe care va trebui să le perfecționăm urgent.

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De ce România are nevoie urgent de cel puțin două submarine

Uitați câte nevoie am fi avut de cel puțin două submarine. Dacă vrei să ai o capacitate submarină ar trebui să ai cel puțin două pentru că în momentul în care unul dintre ele este în reparații, lucrări de mentenanță sau poate exista alte misiuni, îți trebuie al doilea submarin care să fie în zonă. Deci am fi avut și avem nevoie de această capacitate submarină. Forțele Armate Române nu au găsit înțelegere la factorul politic astfel încât să cheltuim acești bani pentru acestă capabilitate.

Această capabilitate ne-ar fi ajutat nu doar în ceea ce privește executarea unor măsuri de apărare sau de protecție, ci și la executarea misiunilor de culegere de informații. Deci am fi putut să îl așezăm în zone pe care le considerăm propice executării unor acțiuni împotriva noastră, am fi avut acel submarin acolo cu senzorii lui la dispoziție, astfel încât acel submarin ar fi putut culege informațiile care sunt atât de necesare, să le verifice.

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Generalul (r) Mircea Mîndrescu: Nu ar strica să avem și elicopetere anti-submarin

Mă rog, va trebui, până facem rost de niște submarine, să ne gândim la alte capabilități, la sonare foarte performante. Nu ar strica să avem elicopetere anti-submarin care să fie performante pentru că elicopeterele într-adevăr pot lansa sonare din aer și sonarele sunt cele care descoperă amenințărle care sunt în adânc.

Avem specialiști, mă refer la marinarii noștri pe care îi apreciem, va trebui ca cei care decid să țină cont de părerile lor pentru că vedeți, vin vremuri grele peste noi și ne găsesc timpurile astea nu tocmai pregătiți. Haideți să ne trezim astfel încât să facem ceea ce trebuie și să ne protejăm averea, interesele, teritoriul, în conformitate cu cele declarate de primul articol al Constituției. Textul nu este întâmplător și începe cu aceste principii care sunt sacrosancte independenței și suveranității.

Nu rezolvi problema menținerii suveranității numai cu declarații, trebuie să așezi pe masa de lucru și mijloacele, și forțele necesare pentru a apăra independența, suveranitatea și interesele naționale dacă cineva vine și le aminință sau mai mult decât atât, face ceva împotriva lor", a declarat generalul (r) Mircea Mîndrescu pentru DC NEWS.

Reamintim că a fost panică în Constanța, după ce o dronă maritimă a explodat în Port. Constănțenii au fost îndemnați, prin mesaj RO-ALERT, să se ascundă în beciuri, iar oamenii din zonele apropiate au fost evacuați. Abia câteva ore mai târziu, Marina Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că drona care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.